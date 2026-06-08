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上海商銀獲利／前5月EPS 1.68元、年成長24% 全年獲利審慎樂觀

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

上海商業儲蓄銀行（5876）8日公告最新5月份單月及累計合併自結損益，單月合併稅前盈餘達22.30億元，母公司業主稅後盈餘14.03億元，累計1-5月合併稅前盈餘125.75億元，母公司業主稅後盈餘81.71億元，基本每股盈餘（EPS）已達1.68元，較去年同期成長24.44%。亮眼數據不僅優於市場預期，更穩居本國銀行前段班的獲利表現。

上海商銀表示，回顧第1季財報，個體稅後淨利歸屬母公司業主達51.1億元，較去年同期顯著增長9.52%；合併稅後淨利更達65.23億元，年增10.74%，為上半年獲利打下堅實基礎。在近年積極推動「低耗資本業務」的策略調整下，今年第1季核心收益結構展現出高質量的增長優勢：利息淨收益45.77億元，年增3.87%，維持穩健。投資淨收益27.90億元，年增15.57%，財富管理手續費收益11.36億元，年增23.75%，成為最大增長核心，顯見高資產財管業務與客製化理財商品的推動已全面開花結果。

展望2026年全年，上海商銀管理層抱持審慎樂觀態度，並訂定明確營運目標：全年放款成長目標5%、淨利差（NIM）目標1.25%、手續費收益成長15%。另外，香港子行將優化資金運用效率，持續提高非息收益占比，同時積極處理不良資產，逐步降低NPL至同業水平。展望今年，香港子行營運改善，獲利可望恢復成長，將為母行貢獻更多收益。

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