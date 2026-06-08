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材料營收／5月9.52億元、月增8% 持續拓展新興市場與產品布局

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

材料*-KY（4763）8日公布5月合併營收9.52億元，年減22.69%、月增8%；前五月累計營收45.41億元，年減34.06%。

材料表示，目前產業仍處於庫存去化階段，部分客戶採取較為審慎的拉貨策略，對短期出貨動能造成影響。隨著市場庫存逐步消化，預期後續需求回補動能將逐漸釋出。同時，持續與客戶優化交期管理機制，強化供應鏈協同效率，以掌握未來訂單回溫契機。

面對全球貿易爭端與產業變化，材料表示，將持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，包括精進資金管理效率、強化生產排程彈性及落實庫存控管機制，以確保財務結構與現金流維持穩健。同時，濟南大自然新材料持續投資研發，聚焦綠色化學、循環經濟應用與永續材料技術，以提升產品附加價值並強化市場競爭優勢。

在產品布局方面，材料除持續深耕醋酸纖維絲束核心業務外，亦積極拓展高附加價值產品，包括加熱不燃燒菸（HNB）專用濾嘴絲束、口含菸（尼古丁袋）不織布材料及新型晶球（爆珠）濾嘴等新產品領域，以掌握新型菸草產品快速成長所帶來的市場機會。

此外，因應中國大陸服飾用醋酸纖維需求長期成長趨勢，濟南大自然新材料正規劃逐步擴增具環保與低碳優勢之醋酸纖維長絲（森綾）產能，持續提升產品多元化程度，並積極拓展亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等新興市場，打造未來營運成長新動能。

展望未來，材料表示，將持續以「創新、綠色、全球化」為核心發展策略，深化全球市場布局，優化產品組合與客戶結構，提升企業長期競爭力，並為股東創造穩定且永續的價值。

材料 營收

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