雄獅營收／5月28.46億元、年增9.76% 創同期新高

雄獅（2731）8日公告5月營收28.46億元，年增9.76%，創下同期新高，累計前五月營收137.03億元，年增12.11%，亦創下同期新高。雄獅表示，整體旅遊市場買氣持續暢旺，帶動「高體驗、高便利性」的行程熱銷；因整體旅遊需求熱度不減，今年第2季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近三成，部分熱門檔期訂單能見度已達年底。北歐極光訂單能見度更已延伸至明年3月。

儘管上半年受國際油價影響，機票價格維持高檔，仍未減弱民眾出國熱潮。雄獅統計，今年1至5月機票銷售較去年同期成長3成，開票張數成長近5成，其中東北亞市場人數更翻倍成長。隨著油價回落，加上星宇航空（2646）陸續開航釜山、布拉格及峇里島等新航點，市場供給持續增加，也帶動下半年旅遊商機升溫。

看準下半年中秋、國慶等五大連假旅遊需求，雄獅攜手星宇航空6月10日至24日推出「雄獅X星宇 獨家起飛祭」，祭出年度大型機票促銷，涵蓋台北、台中出發共41個國際航點最低7折起，加碼限量來回機票2,888元起，適用票期最長至2026年12月31日，提供旅客提前布局下半年出遊優惠，預期能帶來超過2倍開票率的成長。

根據McKinsey調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增6%，為成長最快的消費領域之一。雄獅CRM數據亦指出，2025年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過6萬元的日本團體5日行程，出團人數較疫情前成長3倍；20萬元以上的長線產品出團人數更成長4倍，而「璽品SP Collection」2026 第1季行程報名人數甚至已超越2024年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任與整體服務整合能力。