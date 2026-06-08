虎山營收／5月1.5億元、年增24%

虎山（7736）今日公告5月自結合併營收約為1.5億元，年增率達24%，5月營收受惠於主要客戶穩定拉貨外，因部分前期調整出貨時程的訂單於本月完成出貨，帶動單月營收較去年同期成長24%，整體營運維持穩健成長。

虎山表示，主要營收來源組合為：車門把手產品之營收約新台幣7.6千萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣1.9千萬元，其他產品營收約為新台幣6千萬元。

今年累計營收表現，主要受到美國關稅政策不確定性影響，部分客戶對下單及拉貨時程採取較審慎態度，使訂單釋出速度較往年放緩。不過，隨著近期台灣出口美國產品適用關稅調整至15%，市場不確定性已有所降低，有助客戶後續供應鏈規劃及採購決策，公司將持續密切觀察政策發展及市場需求變化。

此外，美國汽車售後維修市場近期持續關注「維修權（Right to Repair）」等相關議題，反映市場對維修便利性及零件供應多元化的重視程度提升。加上美國汽車平均車齡維持高檔、車主延長使用年限已成趨勢，均有助支撐汽車售後維修（Aftermarket, AM）市場長期需求。

虎山將持續專注於車用AM產品開發與既有客戶合作關係深化，並依據客戶需求彈性調整生產與出貨節奏，以維持整體營運穩定發展。持續投入新產品開發、提升製造效率及強化供應鏈管理，並積極拓展客戶及市場布局，以提升整體競爭力。展望未來，雖全球經貿環境仍存在變數，公司將秉持審慎穩健的經營策略，持續提升營運韌性，掌握市場回溫所帶來的成長機會。