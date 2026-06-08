高爾夫球具三雄5月營收出爐 復盛應用年增32%最優

高爾夫球具代工三雄8日月公布5月營收表現，復盛應用（6670）單月為28.82億元、年增32%，明安（8938）單月10.12億元、年減8.3%，鉅明（8928）單月1.76億元、年減27.6%。法人預期，隨著品牌商第3季末起啟動新品鋪貨，業績可望回溫。

法人指出，高爾夫球具代工業近年來市場需求回歸常態，進入第2季後，業界對市況轉為保守看待，面對客戶群持續調節庫存動作，反映在各代工廠5月業績表現上。

以明安來看，單月為10.12億元，年減8.3%；累計前五月營收為61.99億元，年減11.2%。鉅明方面，5月營收為1.76億元，年減27.6%；累計今年前五月營收達11.16億元，年減30.3%。

反觀復盛應用雖一樣面臨淡季，但該公司有新增品牌客戶，同時，在非高爾夫球產業方面，子公司民盛受惠主要大客戶訂單挹注，以及去年併購的伯鑫今年全年度認列營收，擴大對母公司營運貢獻，單月繳出28.82億元營收成績，年增 32%；累計前五月營收141.17億元，年增10.3%。