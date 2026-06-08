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王品營收／母親節帶旺 5月23.6億元創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
母親節帶旺王品5月合併營收23.6億元創歷史新高，台灣25家千萬大店寫紀錄。王品提供
母親節帶旺王品5月合併營收23.6億元創歷史新高，台灣25家千萬大店寫紀錄。王品提供

王品（2727）集團8日公告2026年5月自結兩岸合併營收達23.6億元，年增15.02%，再度刷新歷史新高紀錄，同時也連續4個月改寫同期新高。

其中，台灣事業群營收達19.1億元，比去年同期大增逾2億元，年增12.11%，創單月歷史次高紀錄，也是連續4個月創同期新高。大陸事業群營收為4.5億元，年增29.26%，較去年同期增長1億元，連續第7個月達成雙位數成長幅度。

累計2026年前5月，王品合併營收突破百億規模，達107.6億元，年增11.26%。

台灣勞動節連假與母親節聚餐效益，帶動王品集團旗下餐廳業績暢旺，母親節當周末更連續兩天突破新台幣1.1億元，刷新集團單日營收新紀錄。

5月「夏慕尼」、「青花驕」、「和牛涮」、「肉次方」、「王品牛排」、「享鴨」6大品牌合計誕生出25家千萬大店，同步刷新集團紀錄，台灣事業群5月營收達19.1億元，年增12.11%，改寫同期新高，也繼2月的19.2億元以來，再次突破19億元水準，寫歷史次高紀錄。台灣事業群累計前5月營收達87.2億元，年增8.98%，持續寫下營運新頁。

大陸事業群5月營收4.5億元，年增29.26%，連續7個月創雙位數成長幅度。累計前5月營收為20.4億元，年增22.14%。因應大陸餐飲市場持續「內卷」，王品積極調整菜單、優化供應鏈、改善成本結構，並提供性價比更佳的產品，成功帶動業績重返成長軌道，並重啟展店腳步，擴大市場影響力。

展望後市，迎來畢業季、暑假商機，各品牌也推出多樣化行銷活動集客：「陶板屋」內用6客套餐享9折方案，「和牛涮」6人訂位並點指定套餐，就贈時令海鮮2份，搶攻謝師宴商機。「西堤牛排」則推出迪士尼經典電影「玩具總動員5」主題雙人餐，成為暑假最熱門話題，吸引大小粉絲一同冒險。

王品 營收 母親節

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