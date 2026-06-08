台化看6月營收回升 產品表現兩樣情 PTA、PX 向好 塑料挑戰較大

台化（1326）展望6月營運，預期營收較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國大陸產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

台化表示，PTA產品部分，由於大陸開動率較長時間偏低，社會庫存逐步去化，PTA與PX的加工差已改善至每噸530元人民幣附近，位於可獲利區間，對寧波PTA營運將有所助益。輕油亦隨原油價格下跌，由5月1日的每噸1,121美元，下跌至5月29日的每噸754美元，跌幅達32.7%。PX則由每噸1,272美元，下跌至1,109美元，跌幅12.8%。因此，PX與輕油之間的加工差，由5月初的每噸151美元，提升至每噸355美元，同樣位於獲利區間，且預期未來走勢向好。6月初台化芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，預期對6月營收及利益將有所貢獻。

但在塑料方面，由於客戶前兩個月備較多庫存，且中國大陸超產嚴重向外低價傾銷出口，下游業者觀望並延後下單，營收及利益面臨較大挑戰。6月SM第2廠歲修完成後，將視市況復車，塑料則減產因應，靜待客戶剛需補貨。不過因芳香烴量體大，預估全公司營收仍會比5月份增加。

台化指出，在此一詭譎變化的局面下，將緊盯市場變化，靈活操作確保營業動能，並避免高價原料及成品庫存累積，隨行就市、爭取獲利。

回顧5月市況，台化表示，5月油價表現「先強後弱，高檔震盪」，石化及塑料市場受原油多次來回寬幅震盪影響，反應逐漸麻痺，缺料恐慌情緒緩和，業者轉而背負高價原料成品庫存及成本轉嫁的壓力。高油價造成消費能力減弱的負面效應已慢慢呈現，中國大陸5月份PMI值由4月份50.3降為50.0，新訂單出口指數亦降至48.6，可看出端倪。

此外，5月中國大陸PTA開動率約在60%-65%，聚酯開動率81%-82%，均低於比美伊戰事爆發前10%-20%不等，主因也是出口不佳、中國大陸國內消費乏力所致。台化4月底預期以上負面效應，於5月安排芳香烴第三廠及SM第二廠歲修，設法避開高價庫存損失，致使5月營收比4月衰退47.1億元(-14.7%)，但努力維持本業仍有獲利。

台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％；前五月累計營收1412.3億元，年增10.6％。

台化表示，5月較4月量差減少43.1億元，售價差減少4億元。台化公司部分，麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，售量合計減少26億元；PS、ABS、PP下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。售價部分，售價方面，則受美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，部分同業削價競爭等因素，影響石化塑膠產品售價較4月走跌。