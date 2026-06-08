快訊

台股崩跌2700點會爆斷頭潮嗎？ 金管會揭答案

不忍了...以色列與伊朗連2日互轟 川普要求雙方「馬上住手」

捲金賽綸相關爭議...金秀賢將要復出了！沉寂一年「受邀出國拍廣告」

聽新聞
0:00 / 0:00

台化看6月營收回升 產品表現兩樣情 PTA、PX 向好 塑料挑戰較大

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台化（1326）展望6月營運，預期營收較5月成長。不過，主力產品中，對二甲苯（PX）及苯乙烯（SM）系列產品表現將呈「兩樣情」：PTA、PX位於獲利區間且利差向好；塑料則因庫存仍高、且中國大陸產能外溢嚴重，預期6月挑戰較大，將減產因應。

台化表示，PTA產品部分，由於大陸開動率較長時間偏低，社會庫存逐步去化，PTA與PX的加工差已改善至每噸530元人民幣附近，位於可獲利區間，對寧波PTA營運將有所助益。輕油亦隨原油價格下跌，由5月1日的每噸1,121美元，下跌至5月29日的每噸754美元，跌幅達32.7%。PX則由每噸1,272美元，下跌至1,109美元，跌幅12.8%。因此，PX與輕油之間的加工差，由5月初的每噸151美元，提升至每噸355美元，同樣位於獲利區間，且預期未來走勢向好。6月初台化芳香烴三廠已經恢復生產，三個芳香烴廠重組單元將會全載運轉，預期對6月營收及利益將有所貢獻。

但在塑料方面，由於客戶前兩個月備較多庫存，且中國大陸超產嚴重向外低價傾銷出口，下游業者觀望並延後下單，營收及利益面臨較大挑戰。6月SM第2廠歲修完成後，將視市況復車，塑料則減產因應，靜待客戶剛需補貨。不過因芳香烴量體大，預估全公司營收仍會比5月份增加。

台化指出，在此一詭譎變化的局面下，將緊盯市場變化，靈活操作確保營業動能，並避免高價原料及成品庫存累積，隨行就市、爭取獲利。

回顧5月市況，台化表示，5月油價表現「先強後弱，高檔震盪」，石化及塑料市場受原油多次來回寬幅震盪影響，反應逐漸麻痺，缺料恐慌情緒緩和，業者轉而背負高價原料成品庫存及成本轉嫁的壓力。高油價造成消費能力減弱的負面效應已慢慢呈現，中國大陸5月份PMI值由4月份50.3降為50.0，新訂單出口指數亦降至48.6，可看出端倪。

此外，5月中國大陸PTA開動率約在60%-65%，聚酯開動率81%-82%，均低於比美伊戰事爆發前10%-20%不等，主因也是出口不佳、中國大陸國內消費乏力所致。台化4月底預期以上負面效應，於5月安排芳香烴第三廠及SM第二廠歲修，設法避開高價庫存損失，致使5月營收比4月衰退47.1億元(-14.7%)，但努力維持本業仍有獲利。

台化5月營收273.8億元，年增15.5％、月減14.7％；前五月累計營收1412.3億元，年增10.6％。

台化表示，5月較4月量差減少43.1億元，售價差減少4億元。台化公司部分，麥寮ARO-3廠、SM-2廠安排年度定檢，影響PX、SM外售及萃餘油回售台塑化，售量合計減少26億元；PS、ABS、PP下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。售價部分，售價方面，則受美伊和談進展反覆影響，油價震盪偏弱，客戶謹慎下單，部分同業削價競爭等因素，影響石化塑膠產品售價較4月走跌。

營收 台化 中國大陸

延伸閱讀

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠AI需求創47個月新高

台塑四寶5月總營收1289億元 月減7.6%

原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％營收優於第2季

南亞看好第3季電子材料續旺 化工、聚酯有望量價齊揚

相關新聞

上海商銀獲利／前5月 EPS 1.68元、年成長24% 全年獲利審慎樂觀

上海商業儲蓄銀行（5876）8日公告最新5月份單月及累計合併自結損益，單月合併稅前盈餘達22.30億元，母公司業主稅後盈餘14.03億元，累計1-5月合併稅前盈餘125.75億元，母公司業主稅後盈餘81.71億元，基本每股盈餘（EPS）已達1.68元，較去年同期成長24.44%。亮眼數據不僅優於市場預期，更穩居本國銀行前段班的獲利表現。

材料營收／5月9.52億元、月增8% 持續拓展新興市場與產品布局

材料*-KY（4763）8日公布5月合併營收9.52億元，年減22.69%、月增8%；前五月累計營收45.41億元，年減34.06%。

雄獅營收／5月28.46億元、年增9.76% 創同期新高

雄獅（2731）8日公告5月營收28.46億元，年增9.76%，創下同期新高，累計前五月營收137.03億元，年增12.11%，亦創下同期新高。雄獅表示，整體旅遊市場買氣持續暢旺，帶動「高體驗、高便利性」的行程熱銷；因整體旅遊需求熱度不減，今年第2季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近三成，部分熱門檔期訂單能見度已達年底。北歐極光訂單能見度更已延伸至明年3月。

虎山營收／5月1.5億元、年增24%

虎山（7736）今日公告5月自結合併營收約為1.5億元，年增率達24%，5月營收受惠於主要客戶穩定拉貨外，因部分前期調整出貨時程的訂單於本月完成出貨，帶動單月營收較去年同期成長24%，整體營運維持穩健成長。

高爾夫球具三雄5月營收出爐 復盛應用年增32%最優

高爾夫球具代工三雄8日月公布5月營收表現，復盛應用（6670）單月為28.82億元、年增32%，明安（8938）單月10.12億元、年減8.3%，鉅明（8928）單月1.76億元、年減27.6%。法人預期，隨著品牌商第3季末起啟動新品鋪貨，業績可望回溫。

王品營收／母親節帶旺 5月23.6億元創歷史新高

王品（2727）集團8日公告2026年5月自結兩岸合併營收達23.6億元，年增15.02%，再度刷新歷史新高紀錄，同時也連續4個月改寫同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。