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福貞營收／前五月42.78億元 年增22.1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

福貞（8411）8日公告5月營收為7.91億元，月增4.1%、年增11.8%；累計前五月營收達42.78億元，年增22.1%。展望營運，該公司指出，目前訂單動能持續升溫，第2季合併營收將以雙位數成長為目標。

福貞表示，5月合併營收呈現年月雙增，主要係因夏季來臨天氣逐步升溫，帶動啤酒、涼茶及碳酸飲料等市場需求成長，品牌客戶因應夏季消費旺季陸續增加備貨力道。

同時，各項飲品促銷活動推動終端銷售表現暢旺，使二片式鋁罐產品出貨動能持續提升，推升5月及前5月合併營收與去年同期相較皆達雙位數成長，並雙創同期新高表現。

而新竹廠近期陸續取得客戶新品訂單，包括日系咖啡品牌客戶配合近年亞洲消費市場對飲品小巧輕便及適量飲用的需求，推出180毫升迷你罐新產品，以及知名碳酸飲品客戶因應世界盃足球賽商機推出限定新包裝產品，相關訂單已陸續進入量產與出貨階段。

此外，啤酒品牌客戶看好夏季市場需求，推出季節性新品並搭配促銷活動，有效帶動終端銷售成長，進一步挹注整體出貨表現。

對於今年第2季營運表現，福貞指出，隨著夏季飲品消費旺季來臨，客戶備貨需求可望延續，加上新品上市效益逐步發酵，目前訂單動能持續升溫，可望於6月營收有機會優於去年同期，並於第2季合併營收將以雙位數成長為目標。

另福建廠配合客戶開發之午餐肉罐及湯罐產品於第2季開始出貨，隨即食食品需求穩定增長及市場滲透率提升，預計第3季起貢獻度將進一步提升。

公司並表示，近年消費者對便利化食品需求持續增加，帶動即食食品市場規模擴大，有助推升三片式鐵罐出貨表現，另一方面，中國大陸持續推動擴大服務消費相關政策，可望進一步活絡消費市場，為飲料及食品包材需求帶來中長期支撐。

未來公司將持續深化品牌客戶合作關係，積極開發多元罐型產品與新應用市場，同時提升產能利用效率與優化產品組合，推動營收及獲利穩健成長。

營收

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