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長榮營收／5月346.56億元 月增10.51%、年增突破3成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。圖／長榮海運提供
長榮海運。圖／長榮海運提供

長榮（2603）海運8日公告5月份合併營收346.56億元，較上月增加32.97億元，月增10.51%，年增更突破3成，較去年同期則增加82.84億元，增幅31.41%；累計前五個月合併營收為1,525.27億元，較去年同期減少138.21億元，減幅8.31%。

長榮海運5月受惠各區域航線載貨量提升，國際海運市場運價走堅；法人分析，全球運價指數連六漲，其中遠東到美西運價漲幅達到9.7%，運價來到一年來新高後，長榮海運6月及第2季的營收、獲利出現想像空間。

市場展望，長榮海運認為，根據Alphaliner今年5月報告預測，2026年全球市場運力增長約3.9%，貨量增長約2.5%，供需差距為近年最小；再加上中東戰事與港口壅塞等因素，市場有效運力進一步受到壓縮。目前第2季需求提前出籠，加上第3季為歐美傳統出貨旺季。

長榮 長榮海運 營收

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