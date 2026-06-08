長榮營收／5月346.56億元 月增10.51%、年增突破3成

雄獅（2731）8日公告5月營收28.46億元，年增9.76%，創下同期新高，累計前五月營收137.03億元，年增12.11%，亦創下同期新高。雄獅表示，整體旅遊市場買氣持續暢旺，帶動「高體驗、高便利性」的行程熱銷；因整體旅遊需求熱度不減，今年第2季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近三成，部分熱門檔期訂單能見度已達年底。北歐極光訂單能見度更已延伸至明年3月。

2026-06-08 18:27