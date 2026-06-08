巧新營收／5月達6.35億元雙增告捷 月增6.7％、年增18.74％

巧新（1563）受惠於ESG綠色轉型浪潮與全球頂級豪華車廠對再生鋁料的拉貨力道增加，公布2026年5月合併營收6.35億元，較上月成長6.7％、較去年同期成長18.74％；累計2026年1至5月合併營收達31.03億元，較去年同期成長2.86％，年增率由負轉正。

巧新表示，從5月營收結構來看，在包括英國捷豹路虎（JLR）、賓士高性能改裝部門（AMG）等品牌車廠客戶對於旗下客製化輪圈保持良好的拉貨力道下，隨著國際超跑、豪華汽車品牌車廠以及採購再生鋁之鍛造及熔煉等產業客戶積極落實供應鏈碳中和政策的趨勢，帶動巧新所研發、具備高減碳效益的RESAICAL®綠色再生鋁之銷售業績明顯增加。

巧新進一步表示，相較於傳統原生鋁，再生鋁僅需消耗5%的能源，並能大幅削減高達92%的碳排放。隨著全球《美墨加協定》(USMCA)對區域價值含量的嚴格規範以及各國碳關稅（CBAM）正式啟動，歐美客戶在採購新案時，已將「綠鋁」使用比例列為標案的基本門檻。巧新目前已獲7家國際超跑與豪華汽車品牌車廠的再生鋁認證，堆疊目前整體再生鋁使用率持續增加。

不僅如此，半導體製程設備中過去耗損大量的原生鋁材料，隨著ESG風潮吹向科技業，半導體設備廠、晶圓代工龍頭也正積極尋求綠色材料的驗證。巧新已開始推動將再生鋁導入半導體耗材與設備組件中，未來可望將科技業製程中產生的一些高純度鋁材回收到循環系統中，打造成半導體產業的綠色循環閉環系統。