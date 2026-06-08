永豐金獲利／前5月再創歷史同期高 EPS站上1.4元

永豐金（2890）公布5月自結累計稅後純益達202.91億元，較前一年度成長96%，前5月累計每股盈餘（EPS）為1.4元。再加上年化股東權益報酬率達18.98%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

永豐金前5月獲利主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。

永豐銀行前5月稅後純益連續第六年創同期獲利新高紀錄，稅後淨利達111.61億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與10%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.10%。

京城銀行前5月稅後純益為28.32億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.10%。

永豐金證券前5月稅後純益達62.44億元，年增327%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為129%。

5月單月，永豐金稅後純益為44.58億元，月減9%，月度間的差異主因於所得稅費用較高，獲利相較上月略有減降。