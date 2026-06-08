聽新聞
0:00 / 0:00
永豐金獲利／前5月再創歷史同期高 EPS站上1.4元
永豐金（2890）公布5月自結累計稅後純益達202.91億元，較前一年度成長96%，前5月累計每股盈餘（EPS）為1.4元。再加上年化股東權益報酬率達18.98%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。
永豐金前5月獲利主要由核心子公司獲利創歷史新高的成果所驅動。
永豐銀行前5月稅後純益連續第六年創同期獲利新高紀錄，稅後淨利達111.61億元，年增18%。淨收益成長由利息淨收益及手續費淨收益的增長所帶動，年增長各為25%與10%。資產品質維持良好，銀行逾放比率為0.10%。
京城銀行前5月稅後純益為28.32億元，除了一月份京城銀國際租賃處分利得2.88億元，利息淨收益、手續費淨收益與金融交易淨收益皆有成長。資產品質穩定，銀行逾放比率為0.10%。
永豐金證券前5月稅後純益達62.44億元，年增327%，亦創下歷史同期新高，主要受惠於經紀與泛財管手續費淨收益成長，以及較高的資本利得。手續費淨收益年成長為129%。
5月單月，永豐金稅後純益為44.58億元，月減9%，月度間的差異主因於所得稅費用較高，獲利相較上月略有減降。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。