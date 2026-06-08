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喬山營收／前五月198.57億元 年增8.1%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

喬山（1736）8日公布5月份合併營收為41.61億元、年增1.6%；累計前五月營收達198.57億元，年增8.1%。該公司指出，目前在手訂單展望非常好，將會集中在下半年，旗下各大製造廠正開足馬力準備產能與庫存，確保供貨順暢，為營運衝出最漂亮的成績。

該公司指出，五月份營收表現，以歐洲及亞洲區域最為亮眼，其中歐洲瑞士、義大利、英國等區域皆有高雙位數成長；而亞太區域整體也有10%的增長，南美洲的智利及墨西哥同樣表現亮眼。

而不只營收持續成長破新高，營運績效也持續提升，已公布的第1季毛利率拉高到51.3%，且因為越南廠出貨占比拉高及營收放大的統購效益，公司預估今年的毛利將逐季再往上。

值得關注的是，今年預計獲得美國商務部超過4,000萬美元的關稅退款，於第2季開始陸續入帳，這將直接挹注接下來的毛利與獲利表現。

喬山並指出，目前主要商用客戶拉貨力道強勁，如歐洲最大的Basic-Fit連續積極擴張，拉丁美洲最大的Smart Fit今年更預計在拉美開330至350家新店。

家用市場方面，今年的KA也有很大的進展，家用品牌Bowflex 及Schwinn成功切入幾個主要價位帶，讓實體門市的SKU較去年同期增加了三成，下半年隨著新產品行銷活動增加投放，家用營收有機會放量加速成長。

喬山也因應市場需求正積極做準備。新建的越南二廠即將在今年第3季全面投入量產，加上台灣、中國大陸、日本以及美國原本的工廠，喬山集團全球製造基地擴增為七個，提供穩定供應鏈管理與交貨能力，完成「供應鏈分散」及「分進合擊」的戰略布局。

喬山 營收 智利

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