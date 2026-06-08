快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％營收優於第2季

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

台塑（1301）8日說明未來展望，該公司表示，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

展望第3季，台塑表示，因第3季為部分石化產品傳統需求旺季，且近期原料乙烯及丙烯供應不足情形緩解，台塑第3季開工率提高，產銷量增加；加上中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損嚴重，短期內要恢復有困難，市場供給量減少，紓解亞洲石化產品供過於求壓力，有利台塑產品銷售，預期第3季營業額，有望高於第2季。

在石化產供需部分，台塑指出，第3季為部分石化產品傳統需求旺季，其中，聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，均值傳統需求旺季，有利台塑產品銷售。加上第3季亞洲有七座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，影響乙烯供應減少56萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，亦對台塑產品銷售有利。

此外，印度將於7月1日恢復PVC進口關稅，且墨西哥也將於7月24日取消對美國PVC的臨時反傾銷稅，也有利PVC產品銷售。受美伊戰爭影響，印度政府4月1日時宣布，自4月2日起至6月30日，免徵PVC等石化產品進口關稅，使中國大陸PVC同業，在第2季大量出口產品至印度市場；不過，時序邁入第3季，進入中國大陸PVC同業密集檢修期（年產能560萬噸，占中國大陸產能20%)，且印度將自7月起恢復進口關稅，預期中國大陸出口數量減少。

另外，美國不受美伊戰爭影響，乙烷價格偏低，PVC具低成本競爭優勢，第2季大量出口亞洲，但墨西哥將於7月24將日起，取消針對美國PVC的臨時反傾銷稅（每噸631.5美元），預期美國恢復出口墨西哥，減少銷往亞洲數量，也有利台塑PVC銷售。

台塑也表示，預估第3季開工率將在76％左右，高於第2季的62％。台塑第2季雖然僅四個廠（林園AE廠、寧波AE/SAP/PDH廠）進行歲修，但因美伊戰爭影響原油及輕油供應，加上中油新三輕於4月27日至5月19日間異常停車，台塑化（6505）、中油的乙烯、丙烯原料打折供應，開工率偏低。第3季隨著美伊可望停戰，原料供應吃緊狀況緩解，預估開工率可提升至七成左右。

台塑8日公布5月營收149.5億元，年增0.7％、月減18.4％；前五月累計營收752.63億元，年減3.8%。台塑表示，5月較4月售量差減少8.5萬噸，主因為中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，使該公司各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。

台塑 營收 中油

延伸閱讀

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠AI需求創47個月新高

南亞看好第3季電子材料續旺 化工、聚酯有望量價齊揚

台塑四寶5月總營收1289億元 月減7.6%

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

相關新聞

福貞營收／前五月42.78億元 年增22.1%

福貞（8411）8日公告5月營收為7.91億元，月增4.1%、年增11.8%；累計前五月營收達42.78億元，年增22.1%。展望營運，該公司指出，目前訂單動能持續升溫，第2季合併營收將以雙位數成長為目標。

長榮營收／5月346.56億元 月增10.51%、年增突破3成

長榮（2603）海運8日公告5月份合併營收346.56億元，較上月增加32.97億元，月增10.51%，年增更突破3成，較去年同期則增加82.84億元，增幅31.41%；累計前五個月合併營收為1,525.27億元，較去年同期減少138.21億元，減幅8.31%。

巧新營收／5月達6.35億元 雙增告捷！月增6.7％、年增18.74％

巧新（1563）受惠於ESG綠色轉型浪潮與全球頂級豪華車廠對再生鋁料的拉貨力道增加，公布2026年5月合併營收6.35億元，較上月成長6.7％、較去年同期成長18.74％；累計2026年1至5月合併營收達31.03億元，較去年同期成長2.86％，年增率由負轉正。

永豐金獲利／前5月再創歷史同期高 EPS 站上1.4元

永豐金（2890）公布5月自結累計稅後純益達202.91億元，較前一年度成長96%，前5月累計每股盈餘（EPS）為1.4元。再加上年化股東權益報酬率達18.98%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

喬山營收／前五月198.57億元 年增8.1%

喬山（1736）8日公布5月份合併營收為41.61億元、年增1.6%；累計前五月營收達198.57億元，年增8.1%。該公司指出，目前在手訂單展望非常好，將會集中在下半年，旗下各大製造廠正開足馬力準備產能與庫存，確保供貨順暢，為營運衝出最漂亮的成績。

原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％ 營收優於第2季

台塑（1301）8日說明未來展望，該公司表示，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。