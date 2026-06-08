原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％ 營收優於第2季

台塑（1301）8日說明未來展望，該公司表示，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

展望第3季，台塑表示，因第3季為部分石化產品傳統需求旺季，且近期原料乙烯及丙烯供應不足情形緩解，台塑第3季開工率提高，產銷量增加；加上中東部分石化廠因戰爭遭攻擊，受損嚴重，短期內要恢復有困難，市場供給量減少，紓解亞洲石化產品供過於求壓力，有利台塑產品銷售，預期第3季營業額，有望高於第2季。

在石化產供需部分，台塑指出，第3季為部分石化產品傳統需求旺季，其中，聖誕節裝飾用PVC、包裝用HDPE、飲料杯及水杯用PP、塗料及膠帶用AE等產品，均值傳統需求旺季，有利台塑產品銷售。加上第3季亞洲有七座輕裂廠安排歲修，合計年產能493萬噸，影響乙烯供應減少56萬噸，下游衍生物配合歲修或減產，市場供給量減少，亦對台塑產品銷售有利。

此外，印度將於7月1日恢復PVC進口關稅，且墨西哥也將於7月24日取消對美國PVC的臨時反傾銷稅，也有利PVC產品銷售。受美伊戰爭影響，印度政府4月1日時宣布，自4月2日起至6月30日，免徵PVC等石化產品進口關稅，使中國大陸PVC同業，在第2季大量出口產品至印度市場；不過，時序邁入第3季，進入中國大陸PVC同業密集檢修期（年產能560萬噸，占中國大陸產能20%)，且印度將自7月起恢復進口關稅，預期中國大陸出口數量減少。

另外，美國不受美伊戰爭影響，乙烷價格偏低，PVC具低成本競爭優勢，第2季大量出口亞洲，但墨西哥將於7月24將日起，取消針對美國PVC的臨時反傾銷稅（每噸631.5美元），預期美國恢復出口墨西哥，減少銷往亞洲數量，也有利台塑PVC銷售。

台塑也表示，預估第3季開工率將在76％左右，高於第2季的62％。台塑第2季雖然僅四個廠（林園AE廠、寧波AE/SAP/PDH廠）進行歲修，但因美伊戰爭影響原油及輕油供應，加上中油新三輕於4月27日至5月19日間異常停車，台塑化（6505）、中油的乙烯、丙烯原料打折供應，開工率偏低。第3季隨著美伊可望停戰，原料供應吃緊狀況緩解，預估開工率可提升至七成左右。

台塑8日公布5月營收149.5億元，年增0.7％、月減18.4％；前五月累計營收752.63億元，年減3.8%。台塑表示，5月較4月售量差減少8.5萬噸，主因為中油及台塑石化公司5月乙烯、丙烯原料打折供應，使該公司各產品開工率降低，且下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少。