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國產營收／不受淡季影響 5月19.15億元、月增6% 本業月增3.5%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）8日公布5月集團營收，不受淡季影響，單月表現19.15億元，月增5.98%，創下史上前三高紀錄；其中與混凝土相關的國內本業，5月營收達到16.24億元，月增3.5%，創下國內本業5月營收史上同期第2高的紀錄。

國產表示，5月進入混凝土產業梅雨淡季，但由於近年全台興起一股AI科技廠辦大建設風潮，讓國產建材集團5月營運維持超過19億元以上的營收高檔。

剛落幕的台北國際電腦展COMPUTEX，帶出厚實的全球AI等科技訂單生意，也呈現近年來全台因應AI強勁需求、所持續不斷的大建廠風潮，國產積極布局廠區AI科技、低碳創新研發策略，推出目前共有領先業界的67款獲得國內外低碳認證高端混凝土，以及科技大廠熱烈採用具有高獲利價值的高彈性模數混凝土，撐起全台龐大科技大建設需求。

國產表示，公司目前擁有全台最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有業界領先的低碳且高端混凝土產品陣容，不僅已經獲得眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證，更具有產業優勢、而不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞，即使當前進入混凝土的梅雨傳統淡季，國產建材集團營運達成率與營收依然創下同期歷史佳績紀錄！

因此國產建材5月集團營收表現，即使面臨5月梅雨天候、房市打房以及土方之亂等挑戰，整體在近年優勢布局的基礎上，呈現相當穩健的營運態勢。

目前國產建材集團在全台擁有多達44.7萬多坪土地中，持續進行如位於北市東區門戶發展核心的南港大型開發案，該案由獲普立茲克建築獎的Foster+Partners倫敦事務所操刀設計，並採用國產建材實業創新研發的高強度、碳礦化等低碳高端混凝土，預計2027年底左右完工、2028年申請取得建築使用執照。

此外隨著南港在東區門戶計畫帶動下快速轉型，以四鐵共構優勢，躍升為台北指標商辦熱區。其中，NVIDIA輝達研發中心進駐國產建材集團南港大型開發案正對面的「潤泰玉成大樓」，帶動科技與商務能量匯聚的鍍金版圖，持續推升國產建材集團南港大型開發案，整體開發價值與長期增值潛力。

營收

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