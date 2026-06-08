快訊

「押了」彰檢抗告成功！毒駕載10桶瓦斯男原無保請回 今逆轉羈押

台股血洗千點只是開始？專家亮出「黃金切割率」這個點位才是真魔王

生前曾捲多起官司...精神科名醫李光輝逝世 4家屬聲請拋棄繼承獲准

聽新聞
0:00 / 0:00

南亞看好第3季電子材料續旺 化工、聚酯有望量價齊揚

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南亞（1303）表示，展望6月及第3季，南亞表示，預估6月營收較5月成長、第2季營收也將季增、年增。並預期第3季電子材料營運佳，營收可望較第2季略為成長。

南亞表示，今年第2季除電子材料營收成長外，受中東戰事影響，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，預期6月營收可望較5月成長；並預估第2季營收，有望較第1季、去年同期增加。其中，第3季電子材料營運狀況佳，營收可望較上季再略增。

在電子材料部分，南亞表示，預計6月營收有望成長、第2季營收較第1季、去年同期增加；第3季營收再增加。因中高階材料需求旺盛，帶動產品售價提高，營收攀升；南亞不斷提升材料應用等級，且利用垂直整合及多元產地與規模的優勢，並與國際大廠代工等合作，提升材料的競爭力及市場占比，營收不斷向上攀高。

化工產品部分，預估6月營收減少；第2季營收較第1季、去年同期增加；第3季營收則估減少。南亞表示，第2季營收主要受美、伊衝突初期，下游恐慌性搶貨效應推升；至於6、第3季，則預期化工產品行情逐漸趨緩，市場將回歸基本面，將配合原料供應及市況，調整產線生產、停車定檢等。

聚酯產品6月營收則預估持平；第2季營收有望較第1季、去年同期增加；第3季營收估將持平。南亞表示，展望6月、第3季，纖維產品因下游客戶因原料成本高，且無法完全轉嫁，由長單改為短單因應，影響銷售量。聚酯膜則因積層陶瓷電容塗布用離型膜需求成長；且光學用離型膜在車用、工控等應用的銷量持續增加。

塑膠加工產品6月營收則可望增加；第2季營收也有望較第1季、去年同期增加；第3季營收也看成長。南亞表示，因6月各地建案及工程進行，客戶補庫，建材產品訂單回升，估將帶動營收成長。加上第2季條漲售價、陸續開發高附加價值領域，效益逐漸顯現，有望帶動第3季營收增長。

南亞8日公布5月營收288.3億元，年增31.4%、月增4.2%；前五月營收1,251億元，年增13%。電子材料、德州EG廠雙雙助力，挹注5月營收站上47個月新高。

南亞表示，近期原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。

南亞表示，該公司掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，成果良好，業績攀升；再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長。

南亞 營收

延伸閱讀

台塑四寶5月營收公布 南亞受惠AI需求創47個月新高

台塑四寶5月總營收1289億元 月減7.6%

受惠合約價季漲逾九成 第1季DRAM產業營收季增81%

威剛營收／5月129.4億元、年增210.4% 連3月改寫歷史新高

相關新聞

福貞營收／前五月42.78億元 年增22.1%

福貞（8411）8日公告5月營收為7.91億元，月增4.1%、年增11.8%；累計前五月營收達42.78億元，年增22.1%。展望營運，該公司指出，目前訂單動能持續升溫，第2季合併營收將以雙位數成長為目標。

長榮營收／5月346.56億元 月增10.51%、年增突破3成

長榮（2603）海運8日公告5月份合併營收346.56億元，較上月增加32.97億元，月增10.51%，年增更突破3成，較去年同期則增加82.84億元，增幅31.41%；累計前五個月合併營收為1,525.27億元，較去年同期減少138.21億元，減幅8.31%。

巧新營收／5月達6.35億元 雙增告捷！月增6.7％、年增18.74％

巧新（1563）受惠於ESG綠色轉型浪潮與全球頂級豪華車廠對再生鋁料的拉貨力道增加，公布2026年5月合併營收6.35億元，較上月成長6.7％、較去年同期成長18.74％；累計2026年1至5月合併營收達31.03億元，較去年同期成長2.86％，年增率由負轉正。

永豐金獲利／前5月再創歷史同期高 EPS 站上1.4元

永豐金（2890）公布5月自結累計稅後純益達202.91億元，較前一年度成長96%，前5月累計每股盈餘（EPS）為1.4元。再加上年化股東權益報酬率達18.98%，各財務結果皆創下公司歷史同期新高。

喬山營收／前五月198.57億元 年增8.1%

喬山（1736）8日公布5月份合併營收為41.61億元、年增1.6%；累計前五月營收達198.57億元，年增8.1%。該公司指出，目前在手訂單展望非常好，將會集中在下半年，旗下各大製造廠正開足馬力準備產能與庫存，確保供貨順暢，為營運衝出最漂亮的成績。

原料供應趨穩、迎需求旺季 台塑估第3季開工率升至76％ 營收優於第2季

台塑（1301）8日說明未來展望，該公司表示，預期6月將受惠中油新三輕恢復開車，產銷量預計較5月增加；第2季營收亦有望較首季大幅成長；第3季逢部分石化產品傳統需求旺季，加上市場供給量減少，預期第3季營收高於第2季。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。