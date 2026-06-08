南亞看好第3季電子材料續旺 化工、聚酯有望量價齊揚

南亞（1303）表示，展望6月及第3季，南亞表示，預估6月營收較5月成長、第2季營收也將季增、年增。並預期第3季電子材料營運佳，營收可望較第2季略為成長。

南亞表示，今年第2季除電子材料營收成長外，受中東戰事影響，石化產品行情飆升，下游恐慌性備貨，化工、聚酯、塑膠加工等產品量價齊揚，預期6月營收可望較5月成長；並預估第2季營收，有望較第1季、去年同期增加。其中，第3季電子材料營運狀況佳，營收可望較上季再略增。

在電子材料部分，南亞表示，預計6月營收有望成長、第2季營收較第1季、去年同期增加；第3季營收再增加。因中高階材料需求旺盛，帶動產品售價提高，營收攀升；南亞不斷提升材料應用等級，且利用垂直整合及多元產地與規模的優勢，並與國際大廠代工等合作，提升材料的競爭力及市場占比，營收不斷向上攀高。

化工產品部分，預估6月營收減少；第2季營收較第1季、去年同期增加；第3季營收則估減少。南亞表示，第2季營收主要受美、伊衝突初期，下游恐慌性搶貨效應推升；至於6、第3季，則預期化工產品行情逐漸趨緩，市場將回歸基本面，將配合原料供應及市況，調整產線生產、停車定檢等。

聚酯產品6月營收則預估持平；第2季營收有望較第1季、去年同期增加；第3季營收估將持平。南亞表示，展望6月、第3季，纖維產品因下游客戶因原料成本高，且無法完全轉嫁，由長單改為短單因應，影響銷售量。聚酯膜則因積層陶瓷電容塗布用離型膜需求成長；且光學用離型膜在車用、工控等應用的銷量持續增加。

塑膠加工產品6月營收則可望增加；第2季營收也有望較第1季、去年同期增加；第3季營收也看成長。南亞表示，因6月各地建案及工程進行，客戶補庫，建材產品訂單回升，估將帶動營收成長。加上第2季條漲售價、陸續開發高附加價值領域，效益逐漸顯現，有望帶動第3季營收增長。

南亞8日公布5月營收288.3億元，年增31.4%、月增4.2%；前五月營收1,251億元，年增13%。電子材料、德州EG廠雙雙助力，挹注5月營收站上47個月新高。

南亞表示，近期原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。然而，AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響，加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。

南亞表示，該公司掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，成果良好，業績攀升；再加上德州EG廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長。