智伸科營收／5月7.61億元、年增27% 5月及前五月年增率皆雙位數正成長

智伸科（4551）受惠於AI伺服器水冷散熱系統關鍵零組件出貨力道持續強勁，加上半導體高階應用與智慧駕駛相關精密零件出貨暢旺，5月合併營收達新台幣7.61億元，較上月營收持平，較去年同期成長27％，累計2026年前5月合併營收為新台幣38.05億元，較去年同期成長17％，展現高科技核心供應鏈強勁的爆發力。

智伸科指出，在COMPUTEX 2026 中，包括NVIDIA、AMD 等多家國際晶片巨頭推出之新世代晶片，熱設計功耗（TDP）已全面跨越 1000W 物理極限，使得展會焦點高度確立，AI 資料中心由「氣冷」轉向「液冷」已成不可逆之大趨勢，無疑創造伺服器散熱系統的關鍵零組件良好的接單能見度。智伸科表示，憑精密金屬加工底蘊，所開發出的水冷關鍵零組件具備「零滲漏、極低壓降、高可靠度」之絕對優勢，目前該產品已順利打入全球一線 AI 晶片巨頭、美系機櫃水冷板等大廠之供應鏈，隨著下半年液冷機櫃量產出貨潮湧現，智伸科作為核心零組件供應商，正迎來高利潤產品的密集交期。

展望2026年下半年，智伸科對於整體營運成長深具信心。智伸科近年來積極調整公司的接單結構，成效已在2026年第1季展開，包括AI伺服器與半導體、電子(AI/HDD)、智慧醫療加總起來的第1季營收占整體比重已達37％、年增率達28％，挹注毛利率、獲利表現之精進。以目前在手訂單來看，下半年隨著AI伺服器與半導體、電子(AI/HDD)、智慧醫療的出貨動能持續拉升，將貢獻公司整體產能稼動率拉高，同時智伸科積極推進越南新廠的進度，以期後續新產能的開出，將為 2026 年下半年及 2027 年等未來營運跨步增長奠定堅實基礎。