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台塑四寶5月總營收1289億元 月減7.6%

中央社／ 台北8日電

美伊戰爭推升國際油價及中下游石化品價格，台塑四寶今天公布5月營收皆比去年同期成長，合計4大公司5月營收新台幣1289.45億元，月減7.6%，年增21.6%。

台塑5月營收149.51億元，月減18.4%，比去年同期微幅成長0.7%。

台塑說明，5月營收月減，主要因為上游的中油及台塑化5月乙烯、丙烯原料打折供應，台塑各產品開工率降低，外加下游客戶無法轉嫁高價成本，採購轉趨保守，產銷量減少，台塑5月各主要產品銷售量合計比4月減少8.5萬噸。

南亞5月營收288.3億元，月增4.2%，並比去年同期成長31.4%，為台塑四寶中唯一5月營收呈現「年月雙增」，創下近47個月新高。

南亞表示，近來原物料價格雖有回落，但中東情勢變數仍多，關稅波折也尚未落幕，全球市場對通膨與升息的擔憂升高，導致一般民生相關行業信心不足，採購觀望、謹慎控制庫存。

南亞有超過5成營收來自電子材料相關，受惠AI產業持續發揮韌性，雲端業者不受地緣衝突與短期經濟變化影響加速投入資本支出，帶動周邊供應鏈產值不斷擴大。南亞掌握產業發展趨勢、積極布局高值化電子材料產品，成果良好，業績攀升。

另外南亞德州EG（乙二醇）廠未受中東局勢衝擊，兩條產線全產全銷、營收顯著成長，同步挹注南亞5月營收上揚。

台化5月營收273.87億元，月減14.7%，年增15.5%。

台化表示，5月營收月減主要因為量差減少。5月麥寮ARO-3（芳香烴3廠）、SM-2（苯乙烯2廠）安排年度定檢，影響PX（對二甲苯）、SM外售及萃餘油回售台塑化，合計減少26億元；另外PS（聚苯乙烯）、ABS、PP（聚丙烯）也受下游客戶因價高無法轉嫁或行情變動快速，普遍觀望並按剛需採購，合計減少8.5億元。

台塑化5月營收577.77億元，月減6.1%，年增26.9%。

台塑化指出，5月營收月減，主要因為美伊和平談判出現曙光與地緣政治溢價消退影響，5月杜拜原油均價每桶103.1美元，比4月小幅下跌2.6美元，成品油跌幅比原油更深，使台塑化5月煉油事業全產品均價比4月下跌每桶15.6美元。

如果以年對年來看，5月杜拜原油均價比去年同期大幅上漲每桶39.4美元，台塑化煉油事業全產品均價比去年同期增加每桶62.2美元，推動5月營收比去年同期明顯成長。

台塑四寶 台塑

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