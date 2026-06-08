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東陽營收／5月18.48億元 優於去年同期
汽車零組件大廠東陽（1319）2026年5月自結合併營收18.48億元，較去年同期成長3%。前5月自結累計合併營收94.87億元。
東陽公司表示，汽車零組件銷美關稅政策拍板定案，市場不確定因素降低，產業重回公平競爭環境，有助訂單回溫，逐步回到正常成長軌道。東陽AM事業5月自結合併營收14.11億元，較去年同期成長7%，前5月自結累計合併營收73.09億元。東陽OEM事業5月自結合併營收4.37億，前5月份自結累計合併營收21.78億（OEM整體累計營收97.48億元）。
東陽公司表示，公司已做好萬全準備，持續提升產能布局與供應鏈韌性，全力滿足客戶需求，積極掌握市場成長契機。
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