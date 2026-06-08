「錢」進生技？生技月7月起跑 保瑞、藥華藥5月營收創高

台股8日早盤重挫超過2,600點，創下盤中歷史最大跌幅，不過生技股仍有多檔維持紅盤，其中股王藥華藥（6446）盤中仍上漲近1%，禾榮科（7799）、保瑞（6472）上漲約2%。法人認為，生醫族群挾著「營收亮眼、授權可期、生技月將登場」等題材，有望成為本周資金避風港。

營收方面，藥華藥、保瑞5月營收都創下新高，藥華藥5月營收24.6億元，月增19.1%、年增率加速衝破一倍，達108.5%；前五月累計營收96.44億元，年增70.3%。

保瑞5月營收21.14億元，月增42.5%，年增40.2％，單月營收重新站回20億元水準，更創下歷史新高；累計前五月合併營收75.95億元，年減幅度收斂至9.1％。

藥華藥指出，核心產品Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在全球市場需求強勁，帶動營運表現再創佳績。展望下半年，藥華藥已於全球主要市場完成Ropeg用於治療ET之藥證申請，美國FDA審查完成目標日期（PDUFA Date）訂於2026年8月30日，日本、中國及韓國審查程序亦同步推進中。

保瑞在5月營收創高支持下，股價今日逆勢站穩月線，保瑞表示，受惠CDMO委託開發暨製造業務稼動率明顯回升、全球銷售事業主力產品表現逐步回穩，加上Weider Global Nutrition（威德）自5月5日交割日起納入合併報表並受惠美國零售促銷季貢獻，集團營運已逐步擺脫第1季短期逆風。

除了營收亮眼外，法人表示，生技多家公司今年第2季起至年底前將有新藥授權題材，包括上市公司全福生技（6885），創新板上市的漢康-KY創（7827），上櫃的中裕（4147）、合一（4743）、益安（6499）、共信-KY（6617）、漢達（6620）、長聖（6712）、圓祥生技（6945）等，且生技月即將於7月中旬開始。