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大盤崩2,000點「它」卻鎖漲停！佳和握猛揮股權 市場重估價值

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台股8日受美股重挫衝擊，盤中一度大跌逾2,000點，不過紡織股佳和（1449）逆勢走強，盤中攻上漲停價鎖死，委買張數高掛逾6,000張，成為盤面少數亮眼個股。市場除看好公司積極朝高值化產品轉型外，去年取得實質控制權的猛揮營造今年首度完整併入營收，以及航空級認證、車材與無人機等新事業布局，也成為資金關注焦點。

佳和表示，今年紡織本業營收將以成長15%為目標，營業成本增幅控制在8%以內，並將毛利率提升至18%，同時以持續獲利為目標。公司強調，將嚴格篩選訂單、提升產品毛利、降低生產及採購成本，並透過淘汰老舊設備、強化產線效率及產品轉型，提高整體獲利能力。

在產品布局方面，佳和將持續開發環保材質布料、戶外機能用布及車材用布，並與品牌客戶深化合作。公司也積極布局電動車相關產品，盼透過高毛利產品比重提升，帶動營收及獲利同步成長。

除本業轉型外，市場近期也開始關注佳和旗下猛揮營造的貢獻。佳和表示，公司直接持有猛揮47.66%股權，加上關係人持股約5%，合計持股逾50%。去年11月因取得董事會過半席次而取得實質控制權，猛揮自去年11月起納入合併報表，去年財報僅認列11、12月兩個月業績，今年則將完整年度併入。

據了解，猛揮去年營收約十餘億元，受惠南部公共工程案進入認列高峰，今年營收有機會較去年倍增。猛揮也規劃申請興櫃，預計最快今年底、最晚明年初送件。

另一方面，佳和近期也取得航空級認證，正式跨入航空用紡織品市場。公司透露，目前正與國內外航空公司及飛機製造商洽談合作，產品以飛機座椅布為主，涵蓋客艙座椅及機組訓練座椅等應用。由於航空級產品須經過嚴格認證及客戶測試程序，預估仍需1至2年時間才有機會轉化為實際訂單與營收。

佳和指出，航空用座椅布屬高階、高毛利產品，國內具相關認證的紡織廠並不多，未來將持續朝高值化方向發展，提升獲利能力。

此外，100%持股子公司佳鼎也正洽談切入無人機供應鏈，規劃提供碳纖維布及導電布等材料，目前仍處於開發與洽談階段，尚未進入量產。

在新廠投資方面，三舍廠新建計畫正持續推進，佳和將打造智慧節能新廠，預計於2027年第1季完工投產。公司認為，新廠投產後有助提升生產效率與產品競爭力，並結合車材、機能布及航空用布等高附加價值產品布局，為未來營運增添新動能。

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