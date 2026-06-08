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艾美特股東會／董座：擴大布局全球通路 品牌國際化初期拚15%營收貢獻

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
艾美特董事長史瑞斌8日召開股東常會。記者籃珮禎／攝影
艾美特董事長史瑞斌8日召開股東常會。記者籃珮禎／攝影

家電品牌艾美特-KY（1626）8日召開股東常會，董事長史瑞斌啟動「品牌國際化」戰略，擴大進軍好市多（Costco）國際通路與Amazon歐洲線上平台，首波鎖定韓國、加拿大、英國及日本等市場，預計第一階段將貢獻10%至15%營收。

史瑞斌指出，艾美特自1997年創立自有品牌以來，已做到中國大陸市占前三名。過去因為考量代工客戶權益，品牌跨國計畫沉潛多年，今年雖然面臨國內外重重壓力，但大環境看似不利，反而成為艾美特轉型的最佳契機。

在國際代工與新市場開發方面，艾美特表示，歐美綜合市場今年成功搶下德國與南非新客戶訂單，接下來也將新開拓墨西哥、巴西等中南美洲版圖，預估能為業績帶來3%至5%的成長空間。

此外，艾美特旗下專攻安裝型空氣循環系統的新風事業部，目前營收已逼近5億元，今年決定進軍農業經濟。

艾美特透露，公司除了維持大型工業及商業風扇代工，下半年計畫推出42吋大型畜牧業專用循環風扇，主打養殖場與牧場的降溫及空氣流通，預計下半年就會有具體營運規模。

艾美特第1季合併營收18.35億元，毛利率13.32%，營業損失1.42億元，稅後淨損1.67億元，每股虧損1.11元，資產負債比率為69%。

艾美特說明，首季因中東戰爭無預警開打，塑膠原料價格瞬間暴漲30%至40%，雖然與客戶協商調價但無法全數反映成本，導致第1季毛利率受創。不過隨著全球品牌布局展開與新產品陸續加入，對今年全年營運依然審慎樂觀。

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