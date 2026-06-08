慧洋逆勢翻紅 法人看好散裝船運價支撐獲利

散裝船的慧洋-KY（2637）8日成為台股少數逆勢上揚股，盤中由黑翻紅，早盤最高來到81.6元、漲幅達1.36%。

法人分析，裕民（2606）、慧洋-KY與台航（2617）憑藉船隊年輕及靈活營運策略勝出，透過優化船隊配置與租約組合，彈性調整現貨與長約比重，提升抗波動能力，因此第1季仍維持穩健獲利表現。

受到地緣政治與戰爭因素影響，慧洋-KY主力經營的巴拿馬型船市場供給相對吃緊，缺船效應逐步浮現，有助推升運價與獲利表現，「今年獲利充滿想像空間」。

法人進一步表示，慧洋-KY業績護體個股，日前公告5月合併營收為18.17億元，年增45.87%，並同步公告自結獲利，5月營業利益6.79億元，營業利益率達37%，稅前淨利為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前五個月合併營收為78.02億元，營業淨利24.05億元，稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。

面對全球政治與經濟局勢膠著，慧洋-KY維持審慎樂觀態度，即便美伊戰事影響使燃油價格高漲，旗下船舶以出租為主，燃油成本由租家負擔，對公司營運影響甚微，而在船舶周轉率下降、大宗原物料需求暢旺下，進一步推升運價指數在高檔水準，慧洋樂觀第2季可維持傳統旺季好表現。

慧洋-KY進一步表示，5月分散裝運價指數延續4月高檔表現，第2季大宗原物料出貨旺季，南美洲穀物與澳洲、印尼煤炭持續強力輸出，而荷莫茲海峽仍維持封閉狀態，波斯灣局勢依舊緊張，慧洋將持續觀察並審慎因應。