快訊

鋒面接近＋西南風增強 16縣市大雨特報恐一路下到明晚

0608-0614「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合「穩紮穩打」：帶來實質回饋

毒駕男撞斷所長腿！拎水果直闖病房 家屬嚇「我們無福消受」

聽新聞
0:00 / 0:00

國產營收／不受淡季影響 5月19.1億元、月增6%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國產（2504）8日公布5月集團營收，不受淡季影響，單月表現19.15億元，月增5.98%，創下史上前三高紀錄；其中與混凝土相關的國內本業，5月營收達到16.24億元，月增3.5%，創下國內本業5月營收史上同期第2高的紀錄。

國產表示，5月進入混凝土產業梅雨淡季，但由於近年全台興起一股AI科技廠辦大建設風潮，讓國產建材集團5月營運維持超過19億元以上的營收高檔，繼去年集團營利創下佳績之後，今年營收依然無畏梅雨干擾出貨，創下史上前三高的5月同期集團營收來到19.15億元。其中與混凝土相關的國內本業，5月國內營收更達到16.24億元，同時創下國內本業5月營收史上同期第2高的紀錄！

剛落幕的台北國際電腦展COMPUTEX，群集全球AI科技界最重量級的人物，一場接著一場的重要演講與展出，帶出厚實的全球AI等科技訂單生意，也呈現近年來全台因應AI強勁需求、所持續不斷的大建廠風潮，國產建材實業積極布局廠區AI科技、低碳創新研發策略，推出目前共有領先業界的67款獲得國內外低碳認證高端混凝土，以及科技大廠熱烈採用具有高獲利價值的高彈性模數混凝土，撐起全台龐大科技大建設需求。

國產表示，公司目前擁有全台最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3-5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，同時超前部署擁有業界領先的低碳且高端混凝土產品陣容，不僅已經獲得眾多碳足跡、溫室氣體碳盤查等國際認證，更具有產業優勢、而不斷獲得全台龐大須要短時間大量澆築、或是未來接軌全球碳中和的科技建廠青睞，即使當前進入混凝土的梅雨傳統淡季，國產建材集團營運達成率與營收依然創下同期歷史佳績紀錄！

因此國產建材5月集團營收表現，即使面臨5月梅雨天候、房市打房以及土方之亂等挑戰，整體在近年優勢布局的基礎上，呈現相當穩健的營運態勢。

國產日前股東大會更通過去年財報，稅後淨利38.84億元，每股純益（EPS）3.3元，並決議今年每股配發2.6元的現金股利，配發率79%寫新高。最重要是國產建材實業累積成立70多年的資產能量，不僅是績優營運股，更是集團邁向優質世紀企業的黃金資產股。

目前國產建材集團在全台擁有多達44.7萬多坪土地中，持續進行如位於北市東區門戶發展核心的南港大型開發案，該案由獲普立茲克建築獎的Foster+Partners倫敦事務所操刀設計，並採用國產建材實業創新研發的高強度、碳礦化等低碳高端混凝土，預計2027年底左右完工、2028年申請取得建築執照。

此外隨著南港在東區門戶計畫帶動下快速轉型，以四鐵共構優勢，躍升為台北指標商辦熱區。其中，NVIDIA輝達研發中心進駐國產建材集團南港大型開發案正對面的「潤泰玉成大樓」，帶動科技與商務能量匯聚的鍍金版圖，持續推升國產建材集團南港大型開發案，整體開發價值與長期增值潛力。

延伸閱讀

保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

倚天酷碁營收／5月4.53億、月增11% 創下單月新高

東陽營收／5月18.48億元 淡月成長

晨暉營收／完成 WGN 交割 5月衝至4.16億元 年增3.8倍、月增5倍

相關新聞

00918殖利率、填息力、成長性全拿！季配息年化衝16.29%…低波動特性完勝市值型

00918 ETF在老AI復甦潮中表現亮眼，年化殖利率高達16.29%，近期績效達34%。其獨特三大面向選股策略兼具收益、成長性與填息力，成為低波動、高殖利率的投資選擇，吸引投資者關注。

謝金河示警台日韓恐成重災區！台股卻上演大逆轉…網友笑喊：老謝開金口救台股

謝金河警告台日韓恐成重災區，卻意外促成台股盤中跌幅收斂，市場未如預期崩盤。網友紛紛將焦點放在其發言，笑稱老謝的支持穩住台股。

00918配1.26元...完勝00919！杉本點「只看配息數字小心吃虧」：前者能穩定填息

高股息ETF市場近年百家爭鳴，隨著多檔人氣標的陸續公告最新配息，投資圈再度掀起熱烈討論。 財經YouTuber杉本今日針對市場熱門的群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）進行全面性盤點。 面對00918最新宣布配出1.26元新天價、00919則宣布配出1元再次刷新自身紀錄的市況，杉本直言，許多存股族最常犯的致命錯誤，就是「 只看單次配息金額高低 」，而忽略了現金流系統的長期持續性與填息能力。

台股沒想像中刺激「未看到大場面」！阿格力：買不夠便宜賣也不是好策略

台股受到美股重挫影響，開盤重挫超過2100點，跌幅達4.68%。知名專家阿格力指出，市場雖然反應不如預期，未出現全面崩潰，但目前行情「買不夠便宜，賣也不是好策略」，提醒投資者理性面對波動。

借貸短線炒股是合法賭博？周冠男「99%台灣散戶情操偉大」：連零和都談不上根本是負和賽局

周冠男教授指出，借貸短線炒股實質上是一種「負和賽局」，呼籲投資人遠離此類交易。他強調，專注本業和長期投資才是上策，並嘲諷台灣散戶願意為了市場效率而犧牲自我。網友多表贊同，分享短線交易的失敗經驗。

低軌衛星規模上看745億美元！貝佐斯數十億火箭慘成火球、鞏固SpaceX霸權 專家點1台廠受惠

2026年5月29日，輝達（NVIDIA）在 X 上突然丟出一則神祕貼文：「A new era of PC.」，後面跟著一串座標「25.0528, 121.5990」，解碼後正是今日（6/1）黃仁勳 Computex 演講地點台北流行音樂中心。 微軟與 Arm 隨即罕見同步轉發，三巨頭聯手預告：NVIDIA 要親自下場做 PC 處理器了，傳聞中的 N1X 晶片採 Arm 架構搭配 RTX 5070等級顯示核心，華碩、Dell、聯想據傳已備妥首發機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。