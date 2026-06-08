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台股暴殺…「川湖」千金股竟亮燈漲停 外資調高目標價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
川湖（2059）8日開盤跳高到6,000元。中央社
川湖（2059）8日開盤跳高到6,000元。中央社

川湖（2059）8日開盤跳高到6,000元，隨後衝上漲停板價6,180元並鎖住； 5月營收創高，美系券商最新報告調升其目標。

美系券商肯定AI伺服器滑軌快速放量，支撐強勁成長。受惠自動化生產及成本控管，2026年第1季毛利率進一步提升，擴產仍持續進行中。上修2026-2028年每股稅後盈餘（EPS）至170.2/255.8/316.9元，以2027年30xPE評價，同步升目標。

川湖5月營收37.91億元，再創單月歷史新高，月增46.05%，年增172.05%；今年前五月營收突破百億元、達118.37億元，創同期新高，年增74.16%。

永豐投顧表示，川湖目前在 GB系列 AI 伺服器與 ASIC AI 伺服器滑軌市場占有高達 80%以上，最大的護城河來自於強大的客製化研發能力與深厚的專利布局。隨著美系 CSP 持續上修資本支出，川湖的高市占率及開發新品技術能力，將受惠無論是 GPU、ASIC AI 伺服器的建置需求。近期 CPU 運算推升通用伺服器需求，以及在電源、儲存、網通、推論晶片等機櫃形式需求漸增，將帶動導軌另一大成長動能。

今年第2季營收動能優於預期，並延伸推算今年下半年將持續有 ASIC AI、VR200、通用伺服器增量，整體市場持續增添對川湖導軌的需求。川湖美國新產能將於今年 9~10 月份量產，且目前產能利用率未達 80%，後續營收成長仍有空間；下半年營收動能持續看增，且拓展業務規模的過程，將能維持獲利率水準。

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