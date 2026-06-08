東陽營收／5月18.48億元 淡月成長

周冠男教授指出，借貸短線炒股實質上是一種「負和賽局」，呼籲投資人遠離此類交易。他強調，專注本業和長期投資才是上策，並嘲諷台灣散戶願意為了市場效率而犧牲自我。網友多表贊同，分享短線交易的失敗經驗。

2026-06-08 09:36