保瑞營收／5月21.1億元 年增40.2％、月增42.5%再創新高

保瑞（6472）8日公告5月自結合併營收21.14億元，較去年同期成長40.19％，較前月成長42.46%，單月營收重新站回20億元水準，更創下歷史新高；累計今年前五月合併營收為75.95億元，年減幅度進一步收斂至9.11％。

保瑞表示，受惠CDMO委託開發暨製造業務稼動率明顯回升、全球銷售事業主力產品表現逐步回穩，加上Weider Global Nutrition（威德）自5月5日交割日起納入合併報表並受惠美國零售促銷季貢獻，集團營運已逐步擺脫第1季短期逆風；法人預期營運槓桿朝逐季回升方向推進。

保瑞若排除威德併表貢獻，5月CDMO業務營收較第1季月均值提升41.27％，且較4月成長16.06%，為非第4季傳統旺季新高且創歷史第三高，顯示先前受到馬里蘭州無菌針劑廠例行檢修，以及部分客戶出貨排程影響的營運波動已逐步淡化，主要廠區稼動率及固定成本吸收效率同步改善。

全球銷售業務方面，旗下Upsher-Smith胃食道逆流主力學名藥DLS成功守住市場占有率，銷售表現恢復穩定；聚焦小兒癲癇及嬰兒痙攣治療領域的旗艦專科用藥VIGAFYDE®營收亦持續上攻，逐步推升高毛利、高專科通路價值產品的營收占比。

保瑞集團董事長盛保熙表示，過去12個月為集團推進全球整合的重要階段，亦因應美國製藥產業供應鏈回流趨勢，投入集團歷來最高規模資本支出，持續提升北美在地製造能力。Maple Grove廠區已由併購初期的過渡接手階段，逐步轉型為具備自主接單及成長能力的大型口服固體製劑製造基地，整合成果正陸續反映於CDMO營收及稼動率表現。

盛保熙指出，保瑞近期接連完成兩項具代表性的國際CDMO合作，包括與重要國際藥廠完成五年全球製造合約續約，以及與全球前20大跨國藥廠新客戶簽署長達「10加2年」的百億等級重要製造協議。新客戶未來將透過保瑞全球製造網絡，取得涵蓋開發、製造、包裝至分析服務的一站式支援，亦進一步提升保瑞承接國際藥廠供應鏈重組及跨區域製造需求的能力。

保瑞今日亦宣布獲選為國際知名雜誌《TIME》首屆「2026全球最具影響力500強企業」（TIME World’s Most Impactful Companies 2026 Top 500）之一。該榜單涵蓋全球科技、能源、金融及醫療健康等多元產業，肯定企業在經濟重要性及人類福祉等面向的正向影響力，全台僅有 12 家企業入選。保瑞表示，集團近年持續透過全球製造網絡、北美在地產能、專科用藥布局、大分子CDMO平台及保健品事業拓展，致力提升藥物可近性、強化全球藥品供應鏈韌性，並擴大健康產業的長期影響力。