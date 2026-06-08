勝一強化高值化產品布局

勝一（1773）指出，AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及高科技產業需求持續成長，將帶動高純度溶劑與特用化學品需求增加，該公司將持續強化高值化產品與電子級化學品布局，穩健推動營運成長。

勝一表示，受惠於半導體與高科技產業需求持續成長，以及高值化產品比重提升，帶動整體獲利表現穩步提升。勝一今年首季電子級溶劑占營收比重逐步提升至八成，主要受惠於先進製程帶動銷量成長；此外，工業級溶劑產品也因美、伊戰爭帶動原料價格，量、價皆成長。電子、工業級產品雙利基推動下，勝一第1季獲利寫歷史新高，法人也看好電子材料動能持續推進，帶動第2季表現。

在產能布局方面，公司目前推動兩項電子級溶劑擴產計畫，包括子公司鴻勝化學兩套電子級異丙醇（IPA）高純度產線，預計於2026年9月完工；另丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。相關擴產係依據主要客戶需求與先進製程發展方向規畫，具備一定訂單能見度，並將進一步提升公司供應能力與市場競爭優勢。

勝一5月營收11.71億元，年增28.39%；前五月累計營收54.01億元，年增18.32%。電子級溶劑需求推助下，勝一今年首季獲利寫同期新高；第2季迄至5月為止，營收也呈年增趨勢，法人認為，隨客戶先進製程放量，對高純度化學品的需求仍有成長空間，勝一半導體級溶劑今年加速放量，成長可期。