全球可塑劑龍頭聯成（1313）總經理畢淑蒨表示，6到8月雖步入傳統需求淡季，但因可塑劑及原料醇類之間的利差擴大，對第2季營運並不悲觀，有望較去年同期表現更好。

聯成資深副總徐造華表示，聯成第1季營運表現回升，第1季銷量達47.6萬噸，年增10%；毛利率更較去年同期大幅成長，由3.2%提升至6.2％。首季稅後純益1.02億元，相較於上季、去年同期，已轉虧為盈，迎來好的開始。

展望第2季各項產品營運重點，聯成表示，苯酐（PA）產品仍面臨主要上游原料鄰二甲苯（OX）價格高於鄰法PA售價，使PA及OX價差倒掛擴大；此外萘法PA低價競爭，持續壓抑市場。因應此情勢，聯成致力將外售PA最小化，減產並優先留作自用，用於生產可塑劑，優化量價與利差、提升整體獲利。

可塑劑部分，聯成指出，市場自5月起較1到4月略為降溫，需求與銷售放緩，但整體市場表現仍優於去年，將依訂單與行情，動態調整採購、銷售節奏，並嚴控庫存水位，避免高價庫存風險。

總經理畢淑蒨表示，自5月以來已觀察到客戶對於戰爭結束的預期心理發揮作用，拉貨轉向保守；展望未來，6到8月為塑膠產業淡季，雖需求較淡，但供給面，因目前可塑劑開工率約五至六成，但醇類產能大幅增加，可塑劑與醇類之間價差拉大，有利於聯成等可塑劑業者，對第2季並不悲觀，仍將優於去年同期。

展望第2季，國際經濟及石化產業將面臨的挑戰，徐造華指出，展望第2季石化產業景氣，主軸預估將是「高成本、弱需求、低價競爭、價格傳導困難」。在國際經濟層次，有四大主要國際變數，包含中東衝突導致油價高漲及能源供應不確定性升高、全球貿易壁壘升高、中國大陸產能外溢，以及全球需求恢復不同步、買氣冷熱不均。

當前石化產業的原料供應波動加劇；高成本遇上弱需求，更使成本難以轉嫁，PA、PVC、可塑劑利差估將受壓。大陸低價供給持續壓抑市場，使價格競爭加劇；需求未全面性提振，使客戶採購轉趨保守，採「短期下單、低庫存」操作，拉長整個產業消化庫存的時間。聯成嚴控庫存、動態報價鞏固利差，積極克服上述困難。

徐造華也表示，隨著大陸法規升級，市場將加速轉DINP及DINCH等環保型可塑劑產品，聯成也規畫將以上產品成為公司的中長期成長主軸。此外，中國鎮海煉化20萬噸INA裝置將於5月投產，原料供應改善，預期將能提升客戶切換DINP的信心。聯成在大陸DINP市占率近八成，具領導地位，DINCH也來源於DINP，聯成同樣有優勢。