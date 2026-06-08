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中鋼、中鴻、燁輝 擁利基

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

中國大陸鋼材庫存量持續降低，至5月下旬大陸重點鋼企鋼材庫存量降至1,583萬公噸，較5月中旬大減15.7%，對近期國際鋼價穩定回升形成重要支撐，對中鋼（2002）、中鴻、新光鋼、燁輝等主力上市鋼廠營運有利基。

法人表示，大陸鋼鐵產業長期供給過剩，龐大的庫存量不僅壓抑鋼價，也成為全球鋼鐵市場最大的變數之一，如今大陸鋼鐵庫存大幅下降，被視為鋼鐵景氣改善的重要觀察指標。

大陸鋼協指出，大陸六大區域當中，除了西北鋼鐵庫存略有增加外，其餘都呈現下降趨勢，其中又以中南地區及華東地區降幅最為明顯。由於華東地區向來是大陸製造業與出口重鎮，中南地區則是建築與基礎建設需求集中區，兩大區域庫存同步下降，反映實際用鋼需求仍具一定支撐力道。

中鋼 燁輝 中鴻

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