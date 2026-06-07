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金控超級股東會 國泰金、富邦金、中信金等七家登場談營運

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
12日將迎來金控超級股東會。 聯合報系資料照
12日將迎來金控超級股東會。 聯合報系資料照

12日將迎來金控超級股東會，包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）、元大金（2885）等七家金控股東會同日登場；今年股東會重頭戲除各家股利案外，各家金控董總對未來營運展望看法，將是市場焦點。

富邦金、國泰金2025年累計稅後純益居金控冠、亞軍，股東會將分別討論4.25元、3.5元現金股利案；而中信金去年稅後純益年成長逾11.9%也不遑多讓，將通過配發2.5元現金股利，創21年來新高。

此外，台新新光金則擬配發1元現金股利和0.1元股票股利；玉山金擬配發1.4元現金股利；凱基金擬配發1元現金股利；元大金則擬配發1.8元現金股利與0.4元股票股利，合計2.2元，創新高。

除股利政策外，外界也高度關注各金控今年營運展望。

法人分析，國泰金今年有望在既有的銀行和保險雙引擎之上，全力衝刺資產管理業務，打造為集團獲利第三引擎，並強化金融與科技連結，落實永續經營目標；富邦金今年持續延續「金金併」的合併綜效，擴大客戶規模，人壽方面將推出創新數位服務、銀行加速AI發展與拓展海外市場、證券全面推動財管轉型。

中信金今年持續深化海內外市場布局，銀行子公司持續深化財管和家族辦公室服務規模，並布局美國與日本市場，掌握供應鏈金融商機，壽險子公司則著重新契約長期價值成長，拓展國內專案運用投資及高收益不動產新案。

今年是台新新光金控合併後首度召開股東會，市場關注兩大金控整併後的組織整合綜效；玉山金股東會則可能談及併購三商美邦人壽後如何完善整合金融生態圈，以及玉山銀行數位轉型與科技創新應用。

元大金的證券業務優勢及ETF市場布局，與如何鞏固龍頭地位及拓展海外子公司獲利，將成為股東會重要看點；凱基金股東會焦點放在金控各子公司如何因應AI投資浪潮、供應鏈金融與財富管理布局，提升獲利結構與資本效率。

國泰金 中信金 富邦金

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