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麗嬰房看好2026年營運
麗嬰房（2911）昨（5）日召開股東會，董事長林柏蒼表示，隨著處分上海子公司、完成體質調整，去年底轉虧為盈，2026年將進入營運爬坡期，並宣告展開「六大事業體轉型計畫」，看好營運表現將優於去年。
六大事業體中，供應鏈事業被視為轉型重點。林柏蒼指出，過去麗嬰房累積的供應鏈能力主要服務自有品牌，如今希望進一步對外開放，協助其他品牌解決生產與供應問題，轉化為對外服務的能力。麗嬰房目前已建立涵蓋中國大陸境內及中國以外市場的供應鏈網絡，可依客戶需求提供不同產地配置方案。
他說，目前平台與服務架構雖已大致完成，正積極爭取第三方客戶訂單，但品牌商品從下單到出貨通常需六至九個月周期，因此實際營收與獲利貢獻，預估要到明年甚至後年才會逐步顯現。
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