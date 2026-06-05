東元5月合併營收寫單月新紀錄

八貫（1342）昨（5）日公告5月營收33.7億元，年增37.2%，續創同期新高；累計前五個月營收16.04億元，年增26.65%。八貫自去年12月至今年5月，連續六個月以來，單月營收均創同期新高。訂單需求暢旺下，八貫董事會日前通過現金增資發行新股，以支持擴產、擴張營運規模。

2026-06-06 00:08