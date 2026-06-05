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東元5月合併營收寫單月新紀錄

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

東元（1504）昨（5）日公告5月合併營收56.86億元，創單月歷史新高，月增1.05%，年增10.5%；前五月合併營收255.11億元，年增7.1%。

展望後市，東元董事長利明献指出，雲端服務供應商（CSP）持續投資AI資料中心基建，東元過去二年解決方案布局效益將在下半年至明年全面爆發。

東元預估，本季三大事業群營收將繳出年季雙增成績單，單季毛利率及營益率將優於首季。

在產品接單動能方面，利明献指出，東元電力能源產品與設備全力衝刺AI資料中心市場，今年該業務在電力能源事業群中比重預計提升至30%，未來目標達五成。

業界分析，東元在AI資料中心機電與電力管理的接單量較去年呈現倍數成長，隨著中壢廠與觀音廠擴產釋出，相關設備與工程營收貢獻將大幅加快。

全球策略布局方面，東元5月簽署併購馬來西亞工程商Dynaciate，預期8月交割並於下半年認列營收。

利明献表示，此舉旨在技術與市場面補強新業務動能，藉由該策略結盟結合檳城安達康新廠，將能就近供應大型資料中心預製模組化產品需求。

法人分析，東元未來成長動能亦獲國際戰略合作支撐，目前正深化與鴻海戰略合作，鎖定模組化資料中心、廠務電氣節能與智慧製造商機。此外，雖然布局期間毛利率略微衰退，隨著高毛利產品出貨回升與自有產品比例拉高，下半年本業營收與毛利率可望同步最佳化。

營收 東元

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