寶成法說會／受惠世足賽龐大商機與品牌拉貨潮 預期整體營運逐季增溫

全球製鞋龍頭寶成（9904）5日召開法說，針對製鞋產業景氣作出最新展望，寶成表示，製鞋業已進傳統旺季，加上有史上規模最大的世足賽助攻，各大品牌客戶拉貨潮逐月升溫，預期出貨雙數與整體營運將逐季增溫。

鞋材大廠百和（9938）5日也公布5月合併營收12.13億元，年增4.4%，累計前五月合併營收65.86億元、年減3.2%，年減幅持續收斂。另一家百和興業-KY（8404）自結5月合併營收6.16億元、年增5.1%；累計前五月合併營收32.02億元、年增0.2%。

寶成第1季合併營收630.92億元、年減5.9%，受惠於業外轉投資南山人壽今年起適用IFRS 17準則，稅後純益22.30億元、較去年同期1.29億元增加21.01億元，年增1,622%，每股稅後純益0.76元。

寶成4月自結合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣已有回穩跡象。

寶成第1季雖然受到農曆春節以及印尼開齋節長假的連續影響，對生產排程造成挑戰，但整體的出貨表現依然穩健。而進入3、4月後，製鞋產業已進入傳統旺季，4月單月合併營收也順利重回成長軌道。

另外，由於四年一度的美加墨世界盃足球賽進入倒數，各大品牌客戶如Nike、adidas等拉貨潮逐月升溫，預期第2季的出貨雙數與整體營運將會「逐季增溫」。而因應市場需求回穩，寶成也持續推進印度新廠的建置，並同步擴建印尼與越南廠區，以分散地緣政治風險。

在通路業務方面，也呈現落底回穩走勢。寶成大中華區的零售通路在經歷2025年消費信心疲弱的折扣戰後，2026年初已展現築底跡象，前幾個月的營收呈現止跌微幅回升，自結年增約0.9%。主導通路業務的寶勝，近年積極縮減效益不彰的實體直營門市，大力發展線上「公域（天貓/京東）」與「私域（抖音直播/微信微店）」通路，目前線上銷售占比已穩定突破30%。

展望未來，寶成對接下來的營運抱持「審慎樂觀」態度。雖然全球總體經濟與品牌客戶下單仍偏向謹慎、訂單能見度不算太高，但隨著世足賽的短期拉貨動能挹注，加上製鞋與零售通路雙雙回穩，最壞的產業調整期普遍被認為已經過去。