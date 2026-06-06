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寶成營運將逐季增

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（5）日召開法說，針對製鞋產業景氣作出最新展望，寶成表示，製鞋業已進入傳統旺季，加上有史上規模最大世足賽助攻，各大品牌客戶拉貨潮逐月升溫，預期出貨雙數與整體營運逐季增溫。

寶成第1季合併營收630.92億元、年減5.9%，受惠轉投資南山人壽今年起適用IFRS 17準則，稅後純益22.30億元、較去年同期1.29億元增加21.01億元，年增1,622%，每股純益0.76元。

寶成4月自結合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增成長軌道；前四月合併營收854.36億元、年減3.5%；值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣已有回穩跡象。

寶成第1季雖然受到農曆春節及印尼開齋節長假連續影響，對生產排程造成挑戰，但整體出貨表現依然穩健。進入3、4月之後，製鞋產業進入傳統旺季，4月單月合併營收也重回成長軌道。

另外，由於四年一度美加墨世界盃足球賽進入倒數，各大品牌客戶如Nike、adidas等拉貨潮逐月升溫，預期第2季出貨雙數與整體營運將會「逐季增溫」。

因應市場需求回穩，寶成持續推進印度新廠建置，並同步擴建印尼與越南廠區，以分散地緣政治風險。

通路業務也呈現落底回穩走勢。寶成大中華區零售通路在經歷2025年消費信心疲弱的折扣戰後，2026年初已展現築底跡象，前幾個月營收已呈現止跌微幅回升，自結年增約0.9%。

展望未來，寶成對營運抱持「審慎樂觀」態度。

營收 南山人壽 寶成

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