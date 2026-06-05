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國票金獲利／前五月賺逾20億元、年增470% EPS 0.55元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

國票金（2889）2026年5月自結稅後純益為6億142萬元，累計前五月稅後純益達20億1,054萬元，較去年同期增加16億5,825萬元，年增470.7%；每股稅後盈餘（EPS）0.55元，5月底每股淨值12.8元，整體獲利表現持續穩健成長。

子公司國際票券受惠於美國聯準會於去年全年降息三碼，今年外幣債券養券收益由負轉正，挹注整體獲利表現；加以債券買賣斷操作貢獻收益，及股權業務收益大幅提升，累計今年前五月稅後純益12億6,874萬元，較去年同期成長89.4%，營運表現穩健向上。

子公司國票證券受益於台股近來日均成交量超過兆元以上，今年前五月經紀業務收益較去年同期成長近2.5倍；此外，泛自營業務於期貨衍生性商品、股票及權證部位操作績效良好，投資收益顯著提升，累計稅後純益達15億7,008萬元。

子公司國票創投方面，因投資部位評價利益增加及實現出售利益，截至今年5月底，本業累計獲利較去年同期由虧轉盈；惟受轉投資大陸之國旺租賃因當地景氣不佳影響，持續提存授信壞帳準備，使國票創投整體獲利略受影響，累計前五月稅後純益為5,286萬元。

國票金

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