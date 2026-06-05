國票金獲利／前五月賺逾20億元、年增470% EPS 0.55元

波羅的海乾貨散裝指數(BDI)今年來已大漲61%，6月報價雖然出現回落，但仍維持相對高檔，指數在3,000點以上震盪，並已回升至2023年12月的高點。反映在獲利上，慧洋-KY（2637）5月營收年增45.87%，營業利益率衝至37%，遠超去年同期的16.8%。5日股價一度大漲至84元，盤中漲幅逾3%，創波段新高。

2026-06-05 12:22