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永光營收／5月7.19億元、年增9.42% 電子材料成長動能強勁

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

永光（1711）5日公布5月合併營收7.19億元，年增9.42%；前五月累計營收34.86億元，年增4.7%。其中，電子化學品5月單月年增42%、前五月累計營收年增28%，成長幅度領先各事業別產品。法人表示，永光國際代工業務放大，今年電子材料成長動能相對強勁。

各事業別中，5月電子化學品年增42%、特用化學品年增10%、碳粉年增6%、色料化學品年減4%、醫藥化學品年減65%。前五月累計營收中，電子化學品年增28%、特用化學品年增6%、色料化學品年減4%、碳粉年減7%、醫藥化學品年減13%。

展望各事業別，色料事業部分，因中東戰爭因素，原料供應端相對掌握話語權與資源分配權，永光盡力調控成本及庫存、適度調整價格紓解成本壓力，並推廣優勢環保產品、擴大高利潤產品銷售。目前原料及產品庫存都在安全水位，也正積極尋找替代料源。

電化事業則受惠國際代工需求放大，對今年的成長相對較有把握。因應國際客戶要求，今年將有光阻新產線完工，今年將逐步推進驗證進度。

碳粉事業多數產品則處於盈虧邊緣，努力透過低價原料開發及替代，優化成本結構；並致力拓展區域市場，也找到幾個重要大市場，並從去年開始決定直接投入行銷通路人力，強化最後一哩路。

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