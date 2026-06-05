榮成獲利／前五月每股稅前純益0.13元 工紙價量齊揚

榮成（1909）5日公告5月營收為43.9億元，年增12.6%；累計前五月營收達195億元，年增7.1%。公司並自結5月營業利益為4,095萬元，稅前淨利約0.8億元，每股稅前盈餘 0.06元，較去年同期明顯轉佳；累計前五月營業利益為 1.33 億元，稅前淨利達1.75 億元，每股稅前盈餘為0.13元，整體獲利體質持續修復。

2026年5月份，大廠持續採取彈性減產策略，使整體有效供給收斂，庫存天數維持低檔7~10天，供給端結構持續改善，有效抑制過去價格內卷情形。在需求端，內需受益於「618」電商備貨帶動，短期訂單動能明顯回升；外需則隨出口回暖，帶動沿海出口導向型包裝需求增溫，工紙價量結構同步改善，推動 5 月工紙價格延續上行趨勢，較4月底平均每噸上漲約人民幣80 元。

從產業面來看，法人分析目前產業正處於「庫存低檔＋供給收斂＋需求回溫」的結構性修復階段，價格穩中偏強，有利於毛利率逐步回升，逐步脫離「高成本、低售價」的格局。根據中國國家統計局資料，2026 年 1 至 4 月造紙及紙製品業利潤總額達 123.1 億元，年增 18.7%，顯示隨紙價回升及成本壓力趨緩，產業利差結構持續修復。

總體經濟環境亦提供支撐，中國製造業景氣自第一季以來逐步回溫，5 月官方製造業 PMI 維持於 50 以上擴張區間，財新製造業PMI 達 51.8，反映訂單與生產活動持續擴張。在出口表現優於預期下，進一步帶動包裝用紙需求，形成需求端的重要支撐來源。

展望後市，法人指出，隨著外需動能延續、內需消費逐步修復，以及產業持續維持供給紀律，工紙價格具備延續性支撐，產業景氣可望由谷底進入上行循環。整體而言，2026 年下半年造紙產業將進入獲利修復期，營運表現有望較上半年改善。