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勝一營收／5月11.71億元 年增28.39%

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

勝一（1773）5日公布5月營收11.71億元，年增28.39%；前五月累計營收54.01億元，年增18.32%。電子級溶劑需求推助下，勝一今年首季獲利寫同期新高；第2季營收也持續成長。

勝一表示，受惠於半導體與高科技產業需求持續成長，以及高值化產品比重提升，帶動整體獲利表現穩步提升。勝一今年首季電子級溶劑占營收比重逐步提升至八成，受惠先進製程帶動銷量成長，工業級產品則因美伊戰爭帶動原料價格，量、價皆成長，帶動第1季獲利寫歷史新高，法人也看好電子材料動能持續推進，帶動第2季表現。

在產能布局方面，公司目前推動兩項電子級溶劑擴產計畫，包括子公司鴻勝化學兩套電子級異丙醇（IPA）高純度產線，預計於2026年9月完工；另丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。相關擴產係依據主要客戶需求與先進製程發展方向規劃，具備一定訂單能見度，並將進一步提升公司供應能力與市場競爭優勢。

展望2026年，勝一指出，AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及高科技產業需求持續成長，將帶動高純度溶劑與特用化學品需求增加。公司將持續強化高值化產品與電子級化學品布局，穩健推動營運成長與股東價值提升。

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