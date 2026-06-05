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八貫營收／5月3.4億元、年增37.2％ 創同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

八貫（1342）5日公告5月營收33.7億元，年增37.2％，續創同期新高；前五月累計營收16.04億元，年增26.65％。八貫自去年12月至今年5月，連續6個月以來，單月營收均創同期新高。訂單需求暢旺下，八貫董事會日前通過現金增資發行新股，以支持擴產、擴張營運規模，現持續推進中。

至於四大產品線銷售表現，公司表示，前五月四大產品線營收比重中，戶外61％、醫療18％、航海航太12％、軍工9％；成長率表現部分，戶外前五月業績年增34％、醫療前五月業績年增33％，是目前業績表現最為亮眼的兩大主力產品線。

八貫亦指出，全球地緣政治風險升溫，各國強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，八貫航太與軍工產品線成公司成長關鍵引擎。隨中東地緣衝突升溫，使歐美線客戶訂單需求放大，並增加長單採購，出貨動能暢旺下，八貫預期第2季營收有望優於第1季。

八貫也於4月公告，擬辦理現金增資發行新股2,000,000股。隨著中東地緣政治局勢顯著升溫，相較今年初，八貫四大產品線歐美客戶為考量成本與風險控管，更積極對公司提高訂單需求，甚至增加長單的採購意願。鑒於此，八貫董事會決議授權董事長在新台幣2億元額度內，預計發行普通股上限2,000千股現金增資案，藉由充實營運資金，進行擴產、提高備料與增加人力需求等營運規模擴張

對於現增案進度，八貫表示，公司已於5月29日向證期局提出申請；另外，股東會通過的500,000股限制員工權利新股，亦將於六月中下旬向主管機關提出申請，希望透過相關籌資活動充實公司營運資金、激勵員工士氣，為2026下半年的營運打下更堅實的基礎。

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