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正瀚營收／5月1.41億元、年增7.28％ 前五月12.4億元寫同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

農業生技大廠正瀚-創（6534）5日公布5月合併營收1.41億元，年增7.28％；前五月累計營收12.4億元，年增2.91％，寫同期新高。

正瀚指出，公司高效益產品出貨增加、北美市場需求成長，5月營收年增率創下今年以來最高；公司出貨多以美元計價，若以美元營收計算，5月美元營收較去年同期成長9.46％，又高於台幣營收增幅。今年以來，正瀚營收穩步攀升，且4、5月營收年增率高於傳統最旺的第1季年增率，淡旺季營收差距正在逐步縮小，顯見公司創新產品布局與拓展全球策略已見效益。

近期，正瀚於日本九州國際農業博覽會（J AGRI KYUSHU）中展出內穩系統素TM系列產品Accutide，憑藉「有機永續」的生物刺激素定位以及胜肽技術的差異化，Accutide拿到展前關注度第三高的成績。本次展會核心主題圍繞在智慧農業與數位轉型、勞動力短缺解決方案與永續發展，展前關注度前兩名主要是日本本土知名公司，主打解決農業缺工問題，正瀚Accutide的展前關注度排名第三高，顯示市場對新型永續農業投入的興趣正在上升。

正瀚表示，Accutide已經於日本完成產品登記，並取得ECOCERT有機認證，同時符合日本JAS有機規範，可正式應用於有機農業體系。正瀚已與日本一家成立逾80年的知名綜合化學品商社合作，該公司為日本重量級的化學品代理商，其新規事業開發部主要尋找公司新成長機會與未來產業方向，此次將選擇代理Accutide，代表其看好有機農業與生物刺激素產品於日本市場的長期發展潛力。正瀚樂觀期待下半年日本市場的成長。

正瀚因應全球暖化對農業衝擊問題，領先全球率先推出低毒性、低環境負擔的生物刺激素，生物刺激素以生命體不可或缺的小分子材料創造，為高效、精準、低碳的現代農業解決方案。生物刺激素最新三大系列產品，包括穩定代謝調控與養分吸收的HSS內穩系統素TM、強化結構力學穩定性的健體素（HardeninTM）、物理鎖水和保護屏障的LS脂盾TM，其中內穩系統素TM系列產品已陸續於各國取證銷售，健體素（HardeninTM）、LS脂盾TM系列產品也將正式推出，預期生物刺激素將成為正瀚第二成長曲線的重要產品。

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