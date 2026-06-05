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抗跌族群在哪？散裝 BDI 指數創近兩年半新高 慧洋點火走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
慧洋-KY董事長藍俊昇。記者黃淑惠攝影/聯合報系資料照
慧洋-KY董事長藍俊昇。記者黃淑惠攝影/聯合報系資料照

波羅的海乾貨散裝指數(BDI)今年來已大漲61%，6月報價雖然出現回落，但仍維持相對高檔，指數在3,000點以上震盪，並已回升至2023年12月的高點。反映在獲利上，慧洋-KY（2637）5月營收年增45.87%，營業利益率衝至37%，遠超去年同期的16.8%。5日股價一度大漲至84元，盤中漲幅逾3%，創波段新高。

法人表示，受中東地緣政治緊張影響，散裝航運業者營收延續年增態勢，乾散貨運價攀升至兩年高點，反映積壓需求及巴西出口旺季。

慧洋-KY公告5月合併營收為18.17億元，年增45.87%，累計前五月營收78.02億元，年增27.4%。

慧洋-KY並同步公告自結獲利，5月單月營業利益6.79億元，營業利益率達37%，單月稅前盈餘為5.73億元，自結每股稅前盈餘為0.77元；累計前五月稅前盈餘21.31億元，自結每股稅前盈餘2.86元。

慧洋-KY指出，第2季進入南美穀物出貨旺季，澳洲、印尼煤炭需求亦維持強勁，使散裝運價持續高檔震盪，而荷莫茲海峽仍維持封閉狀態，導致船舶周轉率下降，加上燃油成本與保費上升，對今年散裝船市場審慎樂觀看待。

董事長藍俊昇先前指出，慧洋-KY主力船型巴拿馬型船目前供給相對吃緊，缺船效應可望推升獲利表現，「今年獲利充滿想像空間」。新船交付方面，2026年預計有八艘輕便型（Handysize）環保節能新船加入營運，目前已交付三艘，且均已簽訂長期租約，毛利率超過五成。

除了慧洋-KY，其餘散裝族群中航（2612）、志信（2611）、裕民（2606）、四維航（5608）等也都上漲，相對抗跌。

慧洋 營收 巴西 散裝船

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