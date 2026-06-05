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麗嬰房股東會／董座林柏蒼：谷底已過！今年朝六大事業體轉型拚成長

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
麗嬰房5日召開股東會，由董事長林柏蒼主持（圖右），創辦人林泰生也在台下出席股東會。記者侯思蘋／攝影
麗嬰房5日召開股東會，由董事長林柏蒼主持（圖右），創辦人林泰生也在台下出席股東會。記者侯思蘋／攝影

麗嬰房（2911）5日召開股東會，董事長林柏蒼表示，公司去年營運跌入谷底，然在處分上海子公司後，年底順利轉虧為盈。今年啟動「六大事業體轉型計畫」，相關效益已逐步顯現，預期今年營運表現將優於去年，並持續朝穩健獲利方向推進。

麗嬰房創辦人林泰生也在台下出席股東會，針對少子化議題，他指出，日本同樣面臨少子化，當地品牌大廠的策略亦逐漸調整為「以中型店取代大店」，並減少過度依賴品牌合作，轉向強化供應鏈合作，以提升市場彈性。

因此，在六大事業體中，供應鏈事業被視為轉型重點。林柏蒼指出，過去麗嬰房所累積的供應鏈能力主要服務自有品牌，如今希望進一步對外開放，協助其他品牌解決生產與供應問題，轉化為對外服務的能力。

他分析，全球品牌近年持續推動「China Plus One（中國加一）」供應鏈布局策略，短期內趨勢不會改變。麗嬰房目前已建立涵蓋中國大陸境內及中國以外市場的供應鏈網絡，可依客戶需求提供不同產地配置方案，隨著國際品牌供應鏈重組需求增加，相關業務可望成為新成長動能。

不過他也坦言，目前平台與服務架構雖已大致完成，正積極爭取第三方客戶訂單，但品牌商品從下單到出貨通常需6至9個月週期，因此實際營收與獲利貢獻，預估要到明年甚至後年才會逐步顯現。

物流事業方面，林柏蒼表示，目前除支援麗嬰房自有需求外，也已承接大型客戶的電商物流服務，B2B及3PL客戶約15家，多數為零售品牌。他指出，台灣市場對物流服務需求仍然穩定，未來仍有擴張空間。不過他也提到，物流業目前最大挑戰仍是人力問題，成為業務擴張的瓶頸之一。

在數據轉型方面，林柏蒼指出，過去三年公司最重要的工程之一，是全面升級內部數位系統，包括CRM、ERP及電商平台，其中電商系統已完成兩次改版升級。麗嬰房長期累積大量會員與消費數據，他認為，若資料庫夠完整，未來應用不僅限於嬰童服飾與用品，還可透過異業合作延伸至更多生活服務領域，例如寶寶攝影、親子服務，甚至保險、金融理財、汽車及房屋等家庭消費需求。

零售業務方面，林柏蒼指出，電商仍是重要成長動能，目前電商營收占比約9%至10%，目標希望未來能再翻倍成長。他表示，公司近年持續導入新品牌並拓展線上通路，除代理嬰童品牌外，也積極布局不同年齡層與消費族群，包括運動品牌、休閒機能品牌及IP授權品牌等，目標建立涵蓋0歲到18歲的完整品牌矩陣。

談及門市策略，林柏蒼表示，公司仍會持續進行門市汰弱留強，目前台灣實體門市與專櫃數接近200店左右，未來是否增減仍將視市場需求與展店效益而定。

麗嬰房 日本 股東會

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