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台驊股東會／每股配發現金股利5元 強化東北亞空運布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
台驊強化東北亞空運布局。記者邱馨儀／攝影
台驊強化東北亞空運布局。記者邱馨儀／攝影

台驊國際控股（2636）5日召開115年股東常會，會中承認114年度營業報告書及財務報表、盈餘分派案，並通過公司章程及「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」、「取得或處分資產處理程序」等內部規範修訂。股東會決議配發每股現金股利新台幣5元，現金股利總額約新台幣6.85億元。

114年度台驊控股合併營業收入約新台幣207.94億元，營業毛利約33.31億元，本期淨利約10.76億元，稅後淨利約10.6億元，基本每股盈餘7.74元。公司在市場波動下維持穩健獲利，為海外布局、系統整合與長期投資提供支撐。

受地緣政治、能源價格及航線調整等因素影響，全球物流市場仍處於高度波動，部分航線出現艙位供給緊縮、運價波動加大的情況。隨著節慶假期前備貨需求升溫，企業客戶在海運艙位安排、交期掌握及替代運輸方案上的需求同步提高；同時，高價值產品、急單補貨及具時效性的貨品，亦帶動空運服務需求。台驊控股將以海運基礎優勢為支撐，強化空運產品發展，並結合陸運配送、鐵路聯運、倉儲及亞洲據點資源，為客戶提供更具彈性的跨區域物流配置。

114年度，台驊控股完成收購韓國 Skymaster Express Inc. 100%股權，補強集團在東北亞空運市場的服務能量。韓國具備電子製造、半導體供應鏈、汽車零組件、跨境電商及高時效貨品等多元產業需求，與空運服務所重視的時效性、穩定性及跨境整合能力高度契合。透過 Skymaster 在韓國市場既有客戶基礎、在地營運團隊及空運服務經驗，台驊控股將強化韓國與台灣、中國、日本、東南亞及歐美航線之間的連結，擴大高附加價值產業客戶服務範圍。

東南亞亦為台驊控股下一階段區域成長的重要市場。公司持續推進印尼、越南、新加坡及泰國等據點設立與資源整合，支援製造業供應鏈移轉、區域採購、跨境電商及多式聯運需求，提升亞洲區域內的物流彈性。

除物流本業外，台驊控股亦持續活化集團資產與服務場域。旗下韻驊共享空間於農曆年後完成新裝修，以高隱私、高質感及專業服務為定位。因應企業對混合辦公、專案型辦公及短期彈性空間需求提升，韻驊共享空間提供獨立辦公室、共享辦公座位、會議室租借、商務接待、企業登記／通訊地址及短期彈性辦公等服務組合，協助企業依不同人數、期間與使用情境彈性配置辦公空間。目前出租率已逐步提升，營運動能持續回升。

台驊 股利 新台幣 股東會

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