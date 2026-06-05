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台塑河靜鋼廠盤價調降

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

越南台塑河靜鋼廠最新熱軋與線材內銷盤價，每噸雙雙調降15美元，反映下游需求轉趨保守、買盤觀望氣氛升高，但整體跌幅有限，顯示鋼廠仍試圖維持價格秩序，中鋼（2002）昨（4）日指出，鋼市高檔整理，反而可以走得長遠。

上市鋼廠主管表示，河靜8、9月交期熱軋與線材調降15美元，盤後市場推估熱軋及線材報價約落在每公噸CFR介於585至600美元區間。由於河靜鋼鐵是東南亞最具指標性的平板鋼材供應商之一，其價格調整往往牽動台灣、越南、泰國馬來西亞等區域市場走勢，受到業界高度關注。

分析越南和發與河靜相繼降價，主要是第2季以來鋼價累積漲幅已相當可觀，盤價均連續數月調漲，部分產品累計漲幅已超過每公噸50至80美元，市場進入消化庫存階段。此外，雖然AI資料中心、電力建設、能源設備及基礎建設仍提供部分支撐，但一般製造業及建築相關需求復甦速度仍偏慢，許多加工廠與貿易商維持低庫存策略，採取即買即用模式，不願積極追價，也使鋼廠須適度調整價格刺激成交。

加上大陸鋼市近期出現整理訊號，熱軋現貨價格自高點回落，雨季影響部分工程開工進度，使華東及華南市場成交量降溫，亞洲鋼廠為避免進口料與當地價格倒掛，適度修正報價。

中鋼 泰國 馬來西亞

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