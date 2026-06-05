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青新營運維持成長態勢
青新-創（6951）昨（4）日舉行法說會，總經理張財榮表示，許多AI供應鏈業者皆為旗下廢棄物處理客戶，青新也算是AI供應鏈一環，伴隨廢農藥空瓶回收處理廠已於4月正式營運，今年仍可望維持成長態勢。
法人指出，雖然青新今年石綿瓦收受量恐較去年略微下滑，在新增空瓶回收業務貢獻下，2026年營收仍看增個位數百分比。
張財榮指出，雲端大咖在台尋找台積電晶片製造、散熱、機櫃、電源管理等科技供應鏈時，其工業廢棄物皆需由青新承接。該公司清除主業受益於科技廠產能擴充，處理量逐年成長，與半導體及AI經濟發展息息相關。
青新表示，該公司積極由傳統勞力密集清除業，轉型為高毛利的資源循環製造公司。旗下三大循環再利用據點均已投產，其中，專攻廢農藥空瓶為主的空瓶回收處理廠已於今年4月營運。
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