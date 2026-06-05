望隼5月合併營收年增33% 接單動能強

望隼（4771）昨（4）日公告5月合併營收為3.8億元，較去年同期成長 33.1%，創同期新高，累計今年前五月合併營收18.32億元，較去年同期成長32.6%。望隼表示，訂單成長持續暢旺，主要反應終端消費者對美瞳片及功能型鏡片的需求依然強勁，使整體營收呈現大幅成長。

望隼今年營運展望維持正向，隨著中國彩片市場需求持續升溫、台灣通路整合效益逐步顯現，加上日本市場新產品開始放量出貨，全年營收有機會呈現逐季增溫。其中，中國市場仍是最大營收來源，台灣市場成長動能亦明顯優於去年。至於日本市場受到去年新品上市墊高比較基期影響，不過部分遞延訂單將自第2季起陸續認列，挹注後續表現。

今年望隼兩岸同步持續擴產，新產能預計在下半年陸續開出。公司表示，以因應日本、中國及台灣等市場的訂單。矽水膠鏡片在第2季出貨，將為日本市場注入強大動力；中國市場因應客戶618節慶日及美瞳片新品不斷上新，客戶訂單持續追單；台灣市場除子公司積極布局各通路外，美瞳片新品在台灣放量出貨。整體而言，對下半年隱形眼鏡的市場需求保持樂觀看法。

就長線來看，全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長，主要是來自於消費者的使用習慣的改變，隱形眼鏡不再僅止於矯正視力，更是美妝時尚的一環。