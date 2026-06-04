新代股東會／通過配發16元股息 將聚焦 AI 與智慧製造的整合應用發展

新代（7750）4日召開股東常會，承認去年度決算表冊暨盈餘分配案。新代去年每股稅後純益35.12元，股東常會通過配發16元現金股利，配發率45.5%。展望未來營運，新代表示，將深化聚焦AI與智慧製造的整合應用發展。

新代去年受惠於CNC控制系統、伺服產品需求大增，以及AI智慧製造解決方案的導入，全年合併營收139.6億元、年增29.17%，優於產業整理成長水準，市占率持續提升，稅後純益22.83億元、年增66.28%，全年毛利率45.75%，年增1.85個百分點。

針對產業發展趨勢，新代指出，人形機器人、高端加工需求及新能源車等應用，持續帶動工具機與自動化設備市場發展；同時，中國大陸製造業企業外移至東協、歐盟及越南等地區，帶動相關設備需求，整體產業仍具成長動能。新代表示，2021至2025年五年計畫已達成階段性目標，後續將持續聚焦AI與智慧製造的整合應用發展。而海外市場營收占比也逐步提升，未來將持續布局馬來西亞與印度等重點市場。

新代於2026年正式邁入「第五個五年計畫」，公司將持續鎖定類人形機器人、AI智慧製造以及非中國大陸的海外市場；另外，大陸蘇州新廠將於近期完工投產，馬來西亞新廠也預計兩年後加入投產。