櫻花拓越南、北美版圖

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）昨（4）日召開股東常會，通過配發5元股息。董事長張永杰宣示，今年將全面深化「HOME in O.N.E」核心策略，聚焦AI智慧廚房、三大營運平台升級與美國等海外市場拓展，催動強勁的長期成長動能。

台灣櫻花受惠於品牌、通路及服務優勢持續深化，去年合併營收突破百億大關、達102.75億元、稅後純益13.73億元，每股稅後純益（EPS）6.27元，營收、獲利創歷史新高，並締造連續15年雙成長紀錄，正式邁入下一個成長階段。

近年來，台灣櫻花持續推動「新產品、新事業、新市場」三大成長方向，並以HOME in O.N.E為核心發展策略，圍繞消費者旅程，深化銷售、供應與服務三大平台建設，持續提升整體營運能力與消費者體驗。

首先是海外市場的拓展，將是台灣櫻花未來的重要成長動能。張永杰說，未來將聚焦越南與北美兩大重點市場。越南市場受惠消費升級需求與通路持續擴展，成長動能穩健；北美市場則將聚焦產品升級與多元產品布局，逐步提升品牌能見度與市場滲透率。

在產品創新方面，台灣櫻花今年持續擴大AI Kitchen布局。今年第1季在建案市場簽約占比已超過20%，零售出貨占比亦達25%，顯示消費者對AI廚房與智慧應用的接受度持續提升，成為今年營運的亮點與成長動能所在。

在銷售平台方面，公司積極推動通路升級，持續布局社區體驗店，透過產品體驗及顧問式服務模式，打造更貼近消費者生活圈的服務據點，並逐步由產品銷售延伸至整體居家生活提案，深化與消費者的連結。

在服務平台方面，台灣櫻花持續深化SAKURA iCare服務體系，透過會員經營、數位服務以及創新的一鍵登錄機制，持續深化與消費者的連結，逐步建構以消費者為核心的服務生態圈。

而在供應平台方面，櫻花智造基地第二期建設已正式啟動，預計於2028年完工，未來將作為廚電產品智能化生產基地，年產能由目前的70萬套，朝100萬套目標邁進。