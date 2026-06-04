鮮活5月、累計前五月業績 寫兩個驚奇

鮮活果汁-KY（1256）昨（4）日公告2026年5月合併營收為4.7億元，年增23.6％；累計前五月合併營收20.7億元，年增率46.7％，單月、累月營收創歷史同期新高。

適逢中國大陸五一假期帶動旅遊、餐飲消費需求升溫，加上天氣逐步轉熱，帶旺新茶飲及直飲產品市場需求；鮮活表示，根據不同客戶群體需求，為其提供專屬配方產品，憑藉四大生產基地，豐田式管理體系，串接SAP系統及WMS系統，從接單快速完成出貨，公司受惠於直飲與連鎖餐飲系統客戶訂單需求。

為因應新茶飲連鎖客戶價格競爭及大型零售通路發展自有品牌飲品趨勢，鮮活近年積極拓展直飲市場，營收占比持續提升，已成為公司重要成長引擎之一。

鮮活表示，憑藉多年的研發與生產經驗，在產品開發、品質管理及成本控制上具備競爭優勢，除持續深化與新茶飲客戶合作外，也協助客戶優化供應鏈與產品結構，進一步鞏固雙方長期合作關係。此外，公司在大型會員制通路長期通過嚴格品質與食品安全驗證，持續擴大直飲產品銷售品項，建立市場進入門檻與競爭優勢。

鮮活擁有昆山、天津、廣東及廣西四大廠區，並持續推進智能化產能升級，其中江蘇昆山智能化二廠預計今年7月正式投入量產，公司持續強化產能布局，推升供應韌性。

展望未來，鮮活將持續優化冷鏈物流系統與智慧製造能力，快速服務中國大陸各地新茶飲及大型零售客戶需求，隨著夏季飲品旺季到來，以及大型連鎖茶飲客戶新品上市效益逐步顯現，營運動能向上可期。

鮮活主要銷售客戶為中國大陸新茶飲客戶、新零售企業、連鎖餐飲業者、各地區區域經銷商及食品加工廠等，公司以生產天然、健康、安全、美味的產品為導向，滿足新茶飲企業對於飲品的個性化需求，為客戶提供客製化產品及全流程服務。