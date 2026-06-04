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鋼聯自結5月稅前盈餘1.5億元 年增35%

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

鋼聯（6581）公告5月自結獲利，受惠氧化鋅銷售成長與廢棄物再利用業務穩定挹注，單月及累計獲利均繳出亮眼成績；5月稅前盈餘年增35%，展現穩健獲利能力。

鋼聯5月合併營業收入2.78億元，較去年同期2.76億元成長0.68%；合併自結營業利益1.53億元，較去年同期1.19億元大幅增加28.79%，合併自結稅前盈餘1.5億元，較去年同期1.11億元成長35%。

累計今年前五月，鋼聯合併營收10.86億元、年增7.39%，累計稅前盈餘5.16億元、年增31%，獲利成長幅度明顯高於營收增幅，顯示產品組合及營運效率持續優化。

鋼聯表示，主要營收來源包括氧化鋅銷售及客戶廢棄物再利用收入，其中廢棄物再利用業務依實際處理量認列收入，形成穩定獲利基礎。鋼聯5月氧化鋅出貨量4,513公噸，較去年同期4,224公噸增加6.8%；累計前五月出貨量為2萬餘公噸、年減8.1%。

鋼聯今年累計出貨量略低於去年同期，但受惠氧化鋅價格維持相對高檔，加上廢棄物再利用業務獲利貢獻穩定，推升鋼聯整體獲利能力持續提升，反映循環經濟商業模式的優勢。

鋼聯是國內少數結合鋼鐵副產物資源化處理與氧化鋅生產的循環經濟代表企業，透過電弧爐集塵灰回收再利用，提煉高附加價值氧化鋅產品，不僅符合全球淨零碳排與資源循環趨勢，也建立較高的產業進入門檻。

法人指出，今年鋼鐵產業景氣仍受國際政經情勢及中國大陸鋼鐵市場波動影響，但鋼聯營運模式與傳統鋼廠不同，獲利主要來自資源循環與環保處理服務，受鋼價循環影響程度較低，因此在鋼鐵產業景氣起伏之際，反而展現較強的抗景氣能力。

從目前公布數據來看，鋼聯前五月稅前淨利年增超過三成，營業利益同步維持雙位數成長，在循環經濟及ESG趨勢持續推動下，今年營運表現仍值得市場持續關注。

鋼聯 營收

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